La maquinaria interna de RN comenzó a movilizarse para lograr un pronto retorno de Mario Desbordes desde La Moneda. Parlamentarios y dirigentes regionales coinciden que ya es hora que el ministro de Defensa vuelva a ponerse en la primera línea pensando en su carrera presidencial.

El pasado lunes la Directiva de RN anunció la postergación del Consejo General agendado en primera instancia para el sábado 19 de diciembre, dejándolo para el 5 de enero.

Una fecha que no es coincidencia, tomando en cuenta que el 11 de enero es el último plazo para inscribir las candidaturas para la Convención Constituyente.

Es un secreto a voces que el aplazamiento servirá para preparar de mejor manera la proclamación de Desbordes como abanderado presidencial de RN.

Sin embargo, para que esto se concrete, el extimonel debe dejar el Ministerio de Defensa. Y eso difícilmente ocurrirá antes del Consejo General, por lo que aún se está evaluando la fecha precisa.

El paso en falso

Muchos de sus partidarios coinciden en que su llegada a Defensa no le trajo mayores beneficios, al revés, algunos consideran que fue una forma de sacarlo de circulación.

“Mario no debió haber renunciado, debió haber seguido como diputado y haberse presentado como precandidato presidencial en la primaria de Chile Vamos. Claramente como ministro de Defensa no tiene la libertad de poder dar las opiniones que estime conveniente, porque tiene que ajustarse al cargo”, asegura el diputado Andrés Celis.

En ese mismo sentido, el diputado Jorge Durán no escondió sus dudas sobre las reales intenciones de La Moneda al reclutarlo como secretario de Estado.

“Yo no sé si Mario Desbordes en la práctica cuando el Gobierno le solicitó que lo fuera a ayudar fue porque realmente necesitaba que Mario lo ayudara al interior del Gobierno o fue para sacarlo del espectro político, porque mandarlo a Defensa fue justamente eso, vetarlo, callarlo y desaparecerlo de la opinión pública”, opinó.

Desbordes ha sufrido una leve baja de apoyo en la interna desde que asumió como ministro, por algunos que no le perdonan su apoyo al Apruebo. Pero serían pasadas de cuenta personales más que ideológicas, un escenario que además podría revertir si empieza a repuntar en las encuestas.

Sin embargo, Celis asegura que está a tiempo de recuperarse. “Yo creo que está a tiempo y es cuestión que Mario Desbordes una vez que deje el Ministerio de Defensa empiece a trotar y sacar músculo, que la gente va a recordar fácilmente el papel que jugó en el estallido social”, estimó.

“Yo creo que acá la vuelta al escenario público y político de Mario Desbordes va a traer grandes dividendos para RN y sobre todo para reposicionar a Mario en las encuestas”, sostuvo por su parte Durán.

Las otras opciones

El exdiputado hoy aparece como más opción que Francisco Chahuán, más que nada porque el senador por Valparaíso no ha logrado cuajar un liderazgo contundente al interior del partido, a lo que se suma su apoyo al Rechazo.

Andrés Allamand por otro lado, ya habría renunciado a la idea de ir a la elección, por lo cual seguirá como ministro de Relaciones Exteriores al menos hasta el término del gobierno de Sebastián Piñera.

Según explica el miembro de la Comisión Política de RN, Víctor Blanco, “lo que pasa es que las fuerzas que reunía Allamand en su momento, se disgregaron de alguna forma con su salida. Y luego, ciertos sectores de esa fuerza se están decantando en apoyar la candidatura de Sebastian Sichel”.

Manuel José Ossandón, por último, sigue evaluando su situación judicial que lo tiene más que complicado para enfrentar una carrera presidencial.

El factor Sichel

Pero en este tablero también hay otra ficha que aunque viene de otra mesa, podría sumarse a la partida. Se trata de Sebastián Sichel, quien no ha ocultado sus intenciones de ser candidato.

Su problema, sin embargo, es que en el caso que vaya, difícilmente irá con el apoyo de RN pese a que varios militantes están con su candidatura.

Lo más probable es que compita como independiente en la primaria de Chile Vamos. De todas maneras, su salida del aparato estatal -como presidente de BancoEstado- debería coincidir con Desbordes.

Por lo mismo, una de las grandes discusiones que se darán en el Consejo General de RN es si se dará libertad de acción a sus militantes para apoyar a algún candidato.

Si bien en ocasiones anteriores se ha hecho, como cuando Ossandón fue por fuera frente a Piñera, esta vez el tema es que no todos están dispuestos a extender un cheque en blanco que les podría significar un alto costo, debido a que Sichel es un independiente sin pasado por RN, y porque además está el riesgo que algunos terminen apoyando a José Antonio Kast, con quien varios tienen una evidente cercanía.

“La libertad de acción para apoyar a los independientes, por ningún motivo, porque no significa tan solo apoyar a Sichel, significaría apoyar a Lavín, a Matthei, a José Antonio Kast, si es que se incluye en una primaria porque él se declara como oposición a Chile Vamos”, estimó el diputado Celis.

De todas maneras, el diputado Leonidas Romero señala que es necesaria una primaria que incluya a todos los candidatos de la derecha.

“En la primaria de nuestro sector deben estar todos, deben estar Sichel, deben estar Kast, creo que deben estar todos. La unidad nos tiene que llevar a elegir a los mejores, porque si vamos divididos lo único que hacemos es abrirles el camino y dejarles el camino libre a la oposición”, opinó.

El pacificador Desbordes

Pero el retorno de Desbordes a RN no sólo estaría pensado en un escenario presidencial, sino que además para calmar algunos ánimos un poco crispados de un sector.

“En toda familia hay roces y cuando la familia es numerosa, más roces hay”, reconoce Romero.

“Y acá no es diferente, nuestro partido es el partido más grande a nivel nacional en cuanto a parlamentarios y en representación en las comunas, por lo tanto obviamente hay roces, hay intereses personales, hay algunos parlamentarios que renunciaron con elástico, renunciaron al partido pero siguen en la bancada”, dijo.

Blanco, por otro lado, apunta a que “el presidente actual, Rafael Prohens, no lo ha hecho mal, pero no es Mario Desbordes”.

Tanto moros como cristianos le reconocen a Desbordes su capacidad de lograr acuerdos y mantener diálogos abiertos, así como su rol pacificador dentro de la diversidad ideológica que convive en RN, donde en la interna aseguran que le da tranquilidad a todos los sectores.

comillas “El presidente actual, Rafael Prohens, no lo ha hecho mal, pero no es Mario Desbordes” - Víctor Blanco

Así lo reafirma el diputado Jorge Durán, quien estima que Desbordes puede ayudar a destrabar los conflictos que hay en el interior de Renovación Nacional.

“Hay voces disonantes que siempre han existido, pero que ahora han aumentado un poco más. Pero más que porque existan problemas, estas críticas van apuntadas a querer generar un clima de que todo está mal para sacar un dividendo político y tratar de aspirar a dirigir la mesa de Renovación Nacional, lo cual es lamentable porque esas personas lo único que buscan es dividir para vencer”, cuestionó.

“Mario ayudaría a destrabar estos problemas, dar un golpecito sobre la mesa y tratar de alinear y convencer que lo mejor es llegar a consenso”, agregó.

“Hay un anhelo de liderazgo que representa a Mario y la incidencia que puede tener de cara a la unidad que necesita RN para enfrentar todas las elecciones que se nos vienen por delante, y esa unidad se logra con Mario Desbordes dentro de la estructura”, dijo Víctor Blanco.

Los escenarios del retorno

De esta forma, hay dos posibles escenarios que enfrentará al retornar al partido. Por un lado ser el jefe nacional de la campaña para constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores; y por otro lado, es que además asuma un cargo en una directiva de consenso con todos los sectores de RN, incluyendo a nombres como Rodrigo Galilea como parte de la disidencia y con Paulina Núñez como primera vicepresidenta.

De acuerdo a Blanco, “en cuanto salga del Ministerio de Defensa y entre de alguna forma a la estructura de RN, va a haber un sentimiento apaciguador y aglutinador dentro del partido que es lo que nosotros estamos esperando de cierta manera”.

Evidentemente pensando en Mario Desbordes como candidato, la primera opción es la que más le conviene, mientras la segunda le favorece más al partido. Sin embargo, esta última alternativa lo desgastaría al hacerse cargo de más temas aparte de la elección.

“Es un riesgo, pero Mario está acostumbrado a asumir estos riesgos. De hecho el sabía el costo de lo que significaba ir a ayudar al Gobierno asumiendo el desafío de ser ministro, estaba muy bien posicionado en las encuestas, tenía un liderazgo, y el asumió un costo político de ir a ayudar al Gobierno”, sentenció por su parte el diputado Durán.

De todas maneras, Romero descarta que la salida de Desbordes afecte la relación del partido con el Gobierno.

“El Gobierno está como en un partido de fútbol donde el equipo que lo está pasando mal lo único que espera que el árbitro toque el pitazo final para irse para la casa, por lo tanto hoy día lo que piense el Gobierno a mí en particular no me preocupa, me preocupa lo que se nos viene en los próximos años y por eso quiero que elijamos al mejor”, sentenció.