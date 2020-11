En Renovación Nacional (RN) están inquietos de cara a las próximas Elecciones Presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de noviembre de 2021, sobre todo viendo que en la UDI ya se proyectan las candidaturas de Evelyn Matthei y Joaquín Lavín.

En una gira por Iquique, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró que está 100% enfocado en el trabajo de su ministerio.

Dichos que se dan luego de que parlamentarios de RN expresaran la necesidad de que Desbordes adelante su salida del Gobierno para poder desplegarse como candidato presidencial.

El jueves, en tanto, otra facción del partido sostendrá una reunión con el exministro de Desarrollo Social y actual presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, a quien desean perfilar como el candidato de la colectividad.

En una facción de RN hay preocupación porque ven que el partido se va quedando atrás en la carrera presidencial, ya que los nombres que se mostraron dispuestos para competir, como los senadores Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón, no son lo suficientemente competitivos y porque la UDI ya tiene dos candidatos posicionados, como lo son los alcaldes Matthei y Lavín.

Mario Desbordes, en tanto, está relegado a un segundo plano político al estar dirigiendo el Ministerio de Defensa. Según él mismo explicó, quedó en hablar con el presidente, Sebastián Piñera, en marzo para analizar una eventual salida.

“Yo soy ministro de Defensa, estoy dedicado 100% a esto… la semana pasada estuve en Talcahuano, hoy día estoy en visita a nuestras unidades del Ejército, mañana estoy todo el día dedicado a la Base Los Cóndores a trabajar con la Fuerza Aérea”, comentó el secretario de Estado.

“No voy a hacer ninguna actividad política, no me reúno con ninguna autoridad política, incluso a mis amigos de acá de la zona de mi sector no los voy a ver, porque estoy dedicado a ser ministro de Defensa 100%”, subrayó Desbordes.

La postura de Desbordes es vista con preocupación por sus cercanos, ya que le impide desplegarse e involucrarse en la discusión política para poder posicionarse como candidato a La Moneda.

El diputado RN, Camilo Morán, señala que estar en el Gobierno efectivamente lo limita, señalando que sería importante tenerlo en la calle lo antes posible.

“Es una persona seria y que se dedica al rol que tiene que cumplir, por lo tanto eso lo tiene limitado a poder acompañando a los candidatos. Yo creo que es una decisión personal, no quiero ser yo quien le meta presión al ministro, pero efectivamente también considero que es importante que podamos tenerlo en la calle lo antes posible, estamos en un proceso de elecciones donde necesitamos un líder que ayude a levantar nuestras propuestas”, subrayó el parlamentario.

Situación de Desbordes que podría tener un pronto desenlace, en la interna del ministro señalan que está evaluando la posibilidad de adelantar su salida del Ejecutivo, algo que entusiasma sus partidarios, especialmente a muchos alcaldes según comentan desde la tienda política.

Pero Desbordes no es la única carta que se baraja en el partido oficialista, ya que hay una facción, minoritaria, que pretende levantar como candidato a Sebastián Sichel.

Así lo indica el diputado Tomás Fuentes, quien recalca que “hoy Chile vive un momento de mucha confrontación política y en virtud de que el próximo año tendremos un proceso eleccionario de 8 elecciones es que algunos diputados de RN vemos en Sebastián Sichel altamente competitivo”.

Fuentes definió a Sichel como alguien “cercano, humano, independiente y es por eso que le queremos pedir que participe de una elección primaria en Chile Vamos”.

El jueves, de hecho, Sichel llegará hasta la casa de Fuentes para sostener una segunda reunión, abordar este tema y sostener un encuentro con quienes serán candidatos a integrantes de la Convención Constitucional por el partido.

El propio Sichel, en conversación con BioBioChile abordó la posibilidad de ser candidato presidencial.

“Me encantaría en la medida que siento que es un aporte concreto para mejorar la calidad de vida y no sólo una medalla en mi currículum. Para tomar esa decisión necesito ver dos cosas, si puedo dedicarme a tiempo y alma completa a eso y (…) si puedo construir un equipo, programas, gente y un colectivo que tenga una razón de ser”, argumentó el exministro.

En paralelo, Sichel admitió que además de RN, ha sostenido conversaciones con otros sectores políticos, e incluso en la calle le han pedido ser candidato presidencial, lo que lo hace sentirse muy orgulloso.