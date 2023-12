Ya es 2024 en muchos lugares del mundo y las redes sociales comenzaron a inundarse con las postales y videos que han dejado los espectáculos pirotécnicos en diferentes lugares del mundo. Si estás impaciente porque ya sean las 00:00 en Chile, te invitamos a mirar los siguientes videos para impregnarte del espíritu festivo en Año Nuevo.

Australia se convierte en uno de los primeros países en recibir el Año Nuevo, y Sydney celebra con un espectáculo impresionante de fuegos artificiales. Descubre la majestuosidad de este evento a través del siguiente video que compartió un usuario en X.

Aquí puedes ver algunas postales que dejó el evento:

En Taipei 101, el rascacielos icónico de Taiwán, el cielo se ilumina con un despliegue de fuegos artificiales que sigue el tema de un “Mundo Colorido”. Disfruta de los momentos festivos que marcan el inicio del año en Taiwán.

5-4-3-2-1!

Happy New Year!

We hope you brought in the #NewYear in style, but if you missed the #Taipei101 firework display or didn’t get a good view, we’re here to help!

This year’s theme was “Colorful World” and lasted a stunning 300 seconds (5 minutes for those bad at math… pic.twitter.com/jWjYaVqpEN

— Trending Taiwan (@Trending_Taiwan) December 31, 2023