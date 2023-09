Hace aproximadamente 23 millones de años, ocurrió un evento trascendental en la historia geológica de nuestro planeta: Zealandia, que se perfilaba como el octavo continente, quedó sumergido en un 95% bajo las aguas del océano, después de haberse separado del supercontinente Gondwana hace unos 60 millones de años.

Lo que hoy conocemos como Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y sus islas circundantes son las únicas porciones de Zealandia que emergen sobre la superficie del océano, dejando gran parte de este continente sumido en un misterio.

A pesar de este enigma, la ciencia ha logrado arrojar luz sobre ciertos aspectos de Zealandia.

Sabemos que su corteza es más delgada que la de la mayoría de los continentes, aunque más gruesa que la corteza oceánica. Se formó durante la fractura de Gondwana, cuando la corteza se adelgazó y estiró.

Además, se ha confirmado que Zealandia fue hogar de una variada fauna y flora en el pasado, gracias a evidencias como esporas de polen de plantas terrestres y restos de criaturas marinas poco profundas, ahora ocultas bajo el océano.

