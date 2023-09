Según detalla Europa Press, el Departamento de Estado norteamericano instó a las autoridades norcoreanas para que se abstengan de suministrar material bélico a Moscú.

“Instamos a Corea del Norte a que cese sus negociaciones sobre armas con Rusia y respete el compromiso público que Pyongyang ha asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia”, señaló Vedant Patel, portavoz adjunto de la diplomacia estadounidense.

De acuerdo a la citada agencia, en Washington están conscientes de que los acercamientos entre Moscú y Pionyang “están avanzando activamente”.

Lo anterior ha cobrado fuerza ante los rumores de una eventual reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un para que Norcorea venda a Rusia más armamento para la invasión en Ucrania.

“El mes pasado Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, viajó a Corea del Norte para tratar de convencer a Pyongyang de que venda municiones de artillería a Rusia”, agregó Patel.

El portavoz de la diplomacia estadounidense enfatizó que las negociaciones entre Corea del Norte y Rusia demuestran la efectividad de las sanciones internacionales aplicadas a Moscú.

En ese sentido, añadió que Putin “se ha visto obligado” a buscar “desesperadamente” armas “por todo el mundo”.

Por su parte, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, remarcó que Corea del Norte enfrentará consecuencias si proporciona a Rusia armamento para su guerra contra Ucrania.

“Pagarán el precio por esto en la comunidad internacional”, mencionó en una rueda de prensa.

De acuerdo a medios norteamericanos como The New York Times y The Washington Post, el mandatario ruso confía en que Corea del Norte le suministre artillería y misiles antitanque.

Pionyang, por su parte, está buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear.

Cabe señalar que por el momento no se ha confirmado una reunión entre los líderes de ambos países. De hecho, desde el Kremlin aseguraron que no hay “nada que decir” al respecto.