Según alertó Human Rights Watch (HRW), niños y niñas en Gaza están muriendo debido a complicaciones relacionadas con el hambre desde que comenzó la ofensiva israelí.

La ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos acusa que Israel utiliza el hambre como arma de guerra, “lo cual constituye un crimen de guerra”.

“Personal médico y familias en Gaza han descrito cómo niños, niñas y madres embarazadas y lactantes padecen severa desnutrición y deshidratación en hospitales poco equipados para su atención”, señala la entidad.

Omar Shakir, director de la división de Israel y Palestina de HRW, denuncia que “el uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel está siendo fatal para los niños y niñas en Gaza”. Por su parte, Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, alertó que una vez que se declare una hambruna “será demasiado tarde para mucha gente”.

Laerke señala que hay medio millón de personas que en la práctica ya sufren la hambruna, en un territorio en donde “no hay un flujo comercial de alimentos, con camiones con ayuda humanitaria que entran a cuentagotas que y tienen muchas dificultades para circular una vez dentro”.

En conversación con BioBioChile, Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, dice que hay 14.500 niños que han sido asesinados desde el 7 de octubre en Gaza.

“Unos 17.000 se encuentran solos en la Franja ahora mismo, o bien porque han asesinado a sus familias o bien porque se encuentran separadas de ellas debido a las diferentes veces que han tenido que huir de los bombardeos”, mencionó.

Martí asegura que hay un millón de personas en el nivel cinco de la Escala de la Inseguridad Alimentaria, que corresponde al nivel catastrófico. “Es decir, que están al borde de la hambruna”, remarcó.

“De este número, el 31% de los menores de dos años están en esta fase de inseguridad de desnutrición mientras que el 25% de los menores de cinco años están desnutridos”, añadió Martí, quien además es representante de la ONU en Gaza.

La Directora Ejecutiva de UNRWA España explicó que han fallecido 27 niños y niñas de inanición y desnutrición, advirtiendo que la cifra aumentará de manera importante debido a la situación que se vive en el enclave. “La fórmula de diarrea, desnutrición y deshidratación es mortal para todos estos niños de edad tan pequeña”, puntualizó.

Martí, tal como HRW, acusa al gobierno de Israel de utilizar la ayuda alimentaria como arma de guerra. “Es Israel quien determina el número de camiones diarios que se autoriza a cruzar por los cruces fronterizos de Gaza”, esbozó.

Pese a que entran camiones con ayuda, la representante de la ONU recalca que son “absolutamente insuficientes para las necesidades ahora mismo de la totalidad de la población en Gaza”.

“Israel además ha destruido todos los sistemas de producción en Gaza, ha destruido toda la flota pesquera, las fábricas de alimentos, todas las granjas, campos de cultivo, sistemas de regadío, etc. Ahora mismo no hay producción en Gaza, no hay ningún comercio que pueda suministrar alimentos y toda la población ha pasado a depender de la ayuda humanitaria, la cual es absolutamente insuficiente, lo que ha llevado a la población a sufrir esta hambruna”, precisó.

“Es más, Israel prácticamente no permite distribuir alimentos en el norte de Gaza, que es donde el mayor número de personas se encuentran en la situación de inseguridad alimentaria catastrófica y donde están muriendo el mayor número de niños y de adultos por desnutrición. Ha prohibido a UNRWA poder llevar convoys de ayuda humanitaria al norte de Gaza”, dice, acusando a Israel de no acatar la resolución de un alto al fuego emanada del Consejo de Seguridad de la ONU.

Israel rechaza las acusaciones y afirma no bloquear ingreso de ayuda humanitaria

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, es enfático en rechazar las acusaciones sobre un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la zona de conflicto.

“En ningún punto hemos limitado la entrada de alimentación pero sí tenemos que revisar y chequear que esto no lo usen para ingresar más armamento. Pero repito, y esto es muy importante, no hay limitación. Hay cientos de camiones que entran cada día del norte y del sur”, dijo Artzyeli.

En ese sentido, el embajador aseguró que parte del problema no tiene relación con el ingreso de ayuda a Gaza, sino que con lo que ocurre una vez dentro. “Hamás allá se apodera de la ayuda humanitaria para crear y generar una hambruna y una crisis humanitaria. Es el interés de Hamás”, sostiene.

Frente a las acusaciones que indican que Israel usa el hambre como arma de guerra, el representante israelí en nuestro país remarcó: “Es una mentira. UNRWA es una organización en la que parte de sus trabajadores participaron en la masacre del 7 de octubre”.

“Han participado de una forma activa en la matanza, en la masacre y en la tortura de los judíos el 7 de octubre, entonces la credibilidad de estos comentarios es nulo, es cero. Esta organización está al servicio de Hamás y no del bien del pueblo palestino”, lanzó. “Es falso, es mentira y es una acusación para perjudicar a Israel. No tiene ningún mérito ni ninguna base en los hechos”, añadió.

“Hay que tener el cuadro macro de todo lo que está pasando allá (…) Hamás está comprometido con aniquilar a Israel. En su carta fundacional habla de aniquilar a los judíos, es tipo nazi el siglo XXI. Ellos hicieron lo del 7 de octubre y ahora se esconden detrás de la población civil palestina”, dijo.

El embajador señaló que Israel se defiende intentando minimizar al máximo el número de víctimas civiles, aunque admite que no hay un 100% de éxito. “Ningún Ejército del mundo tiene el 100% de éxito”, matizó.

“¿La situación en Gaza es terrible? Si, ¿pero la responsabilidad es de quién? La responsabilidad de lo que pasa en Gaza es de Hamás. Primero, por desatar la guerra contra Israel, segundo, por esconderse detrás de la población civil palestina. y tercero, por evitar la distribución de la ayuda humanitaria que todo el mundo está mandando a Gaza”, remarcó.

“Es importante recordar que Israel se retiró de Gaza en 2005 completamente, desde ese año no quedó ningún israelí, judío o asentamiento. Durante 19 años, Hamás y el liderazgo palestino de Gaza, en vez de construir para el futuro Estado palestino y preocuparse por el bienestar y prosperidad del pueblo palestino que merece vivir de una forma digna, han invertido todos los recursos y la ayuda internacional para armarse y para construir túneles de muerte y así atacar a Israel”, planteò.

Finalmente, Artzyeli aseguró que para lograr un alto al fuego, Israel exige la liberación de quienes fueron raptados por Hamás. “Hay 134 secuestrados, entre ellos un bebé que tenía nueve meses”, señaló. “Hay gente de más gente de 84 años, hay mujeres de 20 años que ya sabemos que han sido violadas de una forma constante. Eso es lo primero, liberar a los secuestrados y dejar las armas”, expresó.

“Había un cese del fuego el 6 de octubre pero ellos (Hamás) lo han roto y atacaron a Israel de la forma más brutal, cruel y salvaje (…) Lo que estamos haciendo es evitar que lo que pasó el 7 de octubre vuelva a ocurrir, porque Hamás promete volver a hacer otro 7 de octubre. Lo que estamos haciendo es quitar sus capacidades para que no puedan volver a hacerlo”, concluyó.