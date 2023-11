Este domingo se conocieron imágenes que muestran el reencuentro de Emily Hand con su padre, niña israelí de 9 años que inicialmente se creyó que había muerto a manos de Hamás, luego de ser liberada por el grupo palestino, gracias a la tregua con Israel.

El mismo registro muestra también a Hila Rotem, de 13, quien se abraza junto a su tío, en medio del tercer día de intercambio entre rehenes en Gaza y presos palestinos.

Tras registrarse el sábado una serie de contratiempos, retrasos y acusaciones cruzadas que amenazaron con romper el acuerdo, la situación se calmó este domingo y el pacto se mantuvo firme.

Entre los israelíes liberados había 9 niños, 4 mujeres y un hombre con doble ciudadanía israelí-rusa.

Este fue puesto en libertad como un gesto de Hamás hacia el presidente de Rusia, Vladímir Putín, “en agradecimiento a la postura rusa de apoyo a la causa palestina”.

Los rehenes fueron recibidos primero por la Cruz Roja y luego trasladados a hospitales de territorio israelí para someterse a reconocimientos médicos antes de reencontrarse con sus familiares.

Por su parte, Israel liberó 39 presos de seguridad palestinos, todos ellos menores e incluyendo a un residente de la Franja de Gaza. Los restantes son 21 residentes de Jerusalén y 17 de Cisjordania ocupada.

En medio de todo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mostraron un video del emotivo encuentro entre las niñas y sus familiares, luego de 50 días de su captura.

A Emily Hand, irlandesa-israelí de nueve años se reunió con su padre, Tom Hand, quien, según la BBC, dijo no poder “encontrar las palabras para describir nuestras emociones después de 50 días desafiantes y complicados”.

El hombre pensó en un principio, cuando se produjo el asalto de Hamás, el 7 de octubre pasado, que la menor había muerto, de acuerdo a La Nación.

“Fue debido a un error de identidad”, dijo en la capital británica, durante una manifestación el domingo pasado para pedir la liberación de las 240 personas retenidas por el movimiento islamista palestino.

The moment Emily Hand is reunited with her big sister, Natali ❤️‍🩹pic.twitter.com/k5BNmmOklH

