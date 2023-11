Abigail Edan, una ciudadana estadounidense-israelí de 4 años que fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre, se encontraría ya en manos de funcionarios de la Cruz Roja. Esto marca la primera liberación exitosa de un rehén estadounidense desde el inicio de un alto el fuego entre Israel y Hamas.

La pequeña había quedado huérfana luego de que sus padres fueran asesinados por Hamás en los ataques del 7 de octubre. Tenía 3 años cuando fue secuestrada, y pasó su cumpleaños, este 24 de noviembre, mientras estaba retenida en Gaza.

La mañana del 7 de octubre

Cuando miembros del grupo Hamás asaltaron el kibutz Kfar Azza la mañana del 7 de octubre, Abigail se encontraba en casa junto a sus padres y hermanos. Los hombres entraron a la residencia y asesinaron a ambos padres: Roy y Smadar Edan. Según testimonios, la niña habría corrido a esconderse a la casa de sus vecinos, la familia Brodutch.

Mas adelante se sabría que, si bien los Brodutch no corrieron la misma suerte que los Edan, fueron tomados como rehenes al poco rato del ataque al kibutz, incluyendo a Abigail.

No fue la única en quedar huérfana. La pequeña tiene una hermana de 6 años y un hermano de 10, quienes también presenciaron el asesinato de sus padres el 7 de octubre. Según comentó a CNN la tía abuela de los niños, Elizabeth Hirsh Naftali, los niños “se escondieron en un armario durante 14 horas” con el fin de ocultarse de Hamás.

Se estima que el grupo tomó prisioneras a alrededor de 240 personas la mañana del 7 de octubre, asesinando a otras 1.200.

La liberación de los rehenes

Hasta hace poco, no estaba claro si el nombre de Abigail figuraba en la lista de quienes serían liberados durante el cese al fuego de cuatro días pactado con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que tenía los “dedos cruzados” para que Abigail Edan estuviera entre los rehenes liberados pronto.

“Es una bebé de 3 años y está sola”, dijo la tía de Abigail, Tal Edan, en una entrevista para The Associated Press. “Quizá estaba con unos vecinos, pero no sé si siguen juntos. No tiene a nadie”, se lamentó.

Este domingo marca el tercer día consecutivo en que se liberan rehenes por parte de Hamás. Como parte del alto el fuego temporal, al menos 50 personas mantenidas por el grupo islamista serán liberados.

Como parte del acuerdo, se espera que Israel libere a 39 prisioneros palestinos más tarde el domingo. Además, está programado que un cuarto intercambio de rehenes tenga lugar el lunes, según The Associated Press.

Esta tregua temporal llega después de semanas de negociaciones, con Qatar, Estados Unidos y Egipto actuando como mediadores.

Los civiles en medio del conflicto

Los civiles, tanto en Israel como en Gaza, han sufrido las consecuencias tanto de los ataques de Hamás como del aumento de los bombardeos israelíes en el territorio palestino.

La cifra de víctimas mortales a causa de la guerra supera los 1,200 israelíes, mayormente civiles fallecidos en el ataque perpetrado por Hamás. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 13,300 palestinos han perdido la vida, siendo aproximadamente dos tercios de ellos mujeres y niños.

El cese temporal de los enfrentamientos ha proporcionado algunos días de tranquilidad a los habitantes en la Franja de Gaza. Estos residentes aún se encuentran afectados por los bombardeos israelíes, los que han devastado áreas residenciales obligando a la mayoría a abandonar sus hogares.

Según The Associated Press, Israel ha expresado la posibilidad de extender la tregua un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados. Sin embargo, ha asegurado que reanudará rápidamente su ofensiva una vez que concluya este periodo de pausa.