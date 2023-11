“Cuatro fotógrafos que trabajan para estos medios documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamás tras traspasar la valla fronteriza” entre Israel y la Franja de Gaza, indica un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO).

En el parte, el jefe de la GPO, Nitzán Chen, exige explicaciones a los jefes de las oficinas de AP, Reuters, CNN y The New York Times, al asegurar que sus periodistas “filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres”, algo que consideró “cruza todas las líneas rojas, profesionales y de moral”.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, exigió que “se tomen medidas inmediatas respecto de los fotógrafos al servicio de Hamás”.

“Estos periodistas fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad; sus acciones fueron contrarias a la ética profesional”, indicó la institución en un comunicado.

El exministro de Defensa y actual miembro del gabinete de guerra, Beny Gantz escribió hoy a través de sus redes sociales que “los periodistas que hayan sabido de la masacre y aún así optaran por permanecer como espectadores ociosos mientras los niños eran masacrados no son diferentes de los terroristas y deben ser tratados como tales”.

Journalists found to have known about the massacre, and still chose to stand as idle bystanders while children were slaughtered – are no different than terrorists and should be treated as such.

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 9, 2023