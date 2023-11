“Un número de terroristas de Hamás murieron en el ataque”, indicó un portavoz militar en un comunicado.

El Ejército señaló que van a publicar más detalles sobre el ataque y que han compartido “información de inteligencia” con otras agencias con las que cooperan.

“Tenemos información que prueba los métodos de Hamás para transferir operativos terroristas y armas en ambulancias”, señaló el Ejército, que insistió en que la zona del ataque es un “área de batalla” y que los civiles deben evacuarse hacia el sur por “su propia seguridad”.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás, indicó que 13 personas murieron y 26 resultaron heridas en el ataque de la aviación israelí contra las ambulancias con heridos que salían del hospital Shifa, donde miles de personas estaban refugiadas.

El Ministerio denunció que, a pesar de que habían avisado a la Media Luna Roja y a la comunidad internacional de su intención de llevar heridos al sur para su posterior traslado a Egipto, “las fuerzas de la ocupación cometieron este crimen”.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023