“Ataque contra una ambulancia de la Media Luna Roja que estaba frente al hospital de Al Shifa. Nuestros colegas se salvaron de milagro”, escribió la organización en la red social X, acompañado por una fotografía en la que se puede ver la ambulancia dañada y un caballo muerto.

Hasta el momento no hay más informaciones oficiales sobre eventuales víctimas como consecuencia del ataque.

Dos horas antes la MLRP había denunciado también ataques contra el hospital Al Quds, sin informar sobre número de víctimas, aunque recordó que 14.000 desplazados, la mayoría mujeres y niños, se refugian en este centro hospitalario.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi — PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023

El Ministerio de Sanidad de Gaza había informado horas antes de la intención de fletar una caravana de ambulancias con heridos con dirección al sur de la Franja a las 16.00 hora local (11:00 hora de Chile) a través de la calle Al Rashid y pidió a la Cruz Roja que acompañara al convoy.

“Ante la urgente necesidad de salvar la vida de los heridos (…), pedimos a todos que cumplan con sus responsabilidades y anunciamos que se desplazará un convoy de ambulancias con un gran número de heridos para trasladarlos al sur de la Franja de Gaza”, aseguró entonces la nota.

Las autoridades sanitarias explicaron que hay “cientos de heridos graves y en estado crítico” que ya no pueden ser tratados en el hospital de Al Shifa y que “requieren su ingreso en hospitales de la República Árabe de Egipto”.

Israeli airstrikes continue around the vicinity of Al-Quds Hospital in the Tel Al-Hawa area of #Gaza, smoke and dust are spreading into the hospital causing undetermined damage. Additionally, a state of fear and panic has generated among 14,000 displaced civilians, mostly women… pic.twitter.com/M3XIrTnm6K — PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023

Según el Ministerio gazatí ya habían informado “al Comité Internacional de la Cruz Roja de la necesidad de brindar protección y un paso seguro para que los heridos pudieran salir, sin que el Comité Internacional de la Cruz Roja lograra la aprobación de la ocupación israelí”.

El pasado 1 de noviembre entraron en Egipto los primeros heridos gazatíes a través del puesto de Rafah, una operación que también tuvo lugar al día siguiente.

Alrededor de medio centenar de ambulancias egipcias trasladaron a decenas de heridos graves por los bombardeos israelíes sobre la Gaza para ser ingresados en hospitales egipcios, dada la deteriorada situación de los centros sanitarios gazatíes.