La joven de 21 años fue secuestrada por la agrupación terrorista mientras participaba en el festival “Tribe of Nova” en el desierto del Néguev, a cinco kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre.

Según detalla el medio Times of Israel, el ejército israelí aseguró que en el registro Hamás “intenta presentarse como una organización humanitaria, cuando en realidad es un grupo terrorista asesino, responsable de los asesinatos y secuestros de bebés, mujeres, niños y ancianos”.

En la secuencia se puede ver a Schem recostada siendo vendada en un brazo en el que presenta una herida.

“Me hirieron gravemente en la mano. Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante tres horas”, señala la joven en el clip.

“Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Solo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres y mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible, por favor”, agrega.

El citado medio detalla que debido a que Schem cuenta con doble ciudadanía israelí-francesa, Hamás podría estar usando su imagen para mostrarse como una agrupación que no daña a los ciudadanos extranjeros.

Por su parte, el New York Times consignó que tras analizar los metadatos del archivo del video, descubrieron que algunas de las imágenes de la joven fueron grabadas, al menos, hace seis días.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que continúan trabajando con “todos los medios operativos y de inteligencia” para devolver a los más de 200 rehenes, incluyendo a Schem, que Hamás mantiene cautivos.

Recordemos que tras conocerse el video en el que aparece Schem con vida, su madre, Keren Sherf Shem, dijo: “Tiene aspecto de estar aterrada”.

“Puedo ver que dice lo que le han dicho que debe decir, y veo que está estable, y que necesita atención médica”, agregó.

“Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta”, sostuvo.

El portavoz militar de Hamás, Abu Obeida, indicó que los rehenes extranjeros son sus “invitados”, prometiendo protegerlos y liberarlos cuando las condiciones “sobre el terreno” lo permitan.

A su vez, mencionó que no le temen a la amenaza de una incursión militar terrestre de Israel en Gaza. “Estamos preparados para ello”, puntualizó.