Mia Schem nació en el centro de Israel, pero es nieta de chileno y hace pocas semanas había terminado el servicio militar. Desde el sábado 7 de octubre que no hay noticias de su paradero.

Poco más de una semana luego del ataque de Hamás en Israel, la Comunidad Judía de Chile denunció la desaparición de Mia Schem, una joven de 21 años, quien se encontraba en el festival “Tribe of Nova”, a pocos metros de la Franja de Gaza, en Palestina.

Se trata de la nieta Zeev Scharf, chileno de 83 años y que ahora junto a su familia, busca desesperadamente a la joven.

“La música se cambió por disparos, entraron los terroristas, empezaron a disparar a diestra y siniestra, derribaron a unos cuantos cientos, y lo que tengo entendido es que mi nieta empezó a correr, pero como no hemos sabido nada, lo más probable es que la agarraron, la secuestraron y se la llevaron a Gaza”, explicó Scharf a T13.

Zeev Scharf comentó que su hija, Keren Scharf, madre de la joven desaparecida, “está en muy mala condición, está muy nerviosa, nosotros tratando de mantenernos, mi esposa y yo… tenemos tres hijas, una es la madre de Mía, estamos tratando de pedir apoyo en todos lo lugares posibles. Estamos viendo las noticias y lo que entendemos es que dentro de poco Israel va a entrar (a Gaza), quién sabe, quizás puedan llegar a ellos. Esa es la esperanza que tenemos”.

Por su parte, precisamente la madre de la joven comentó a Meganoticias que “ellos escaparon en un automóvil y Hamás disparó a los neumáticos, así que tuvieron que salir corriendo en distintas direcciones. Es lo único que sé. La llamé, el teléfono sonó, pero nadie contestó”.

A pesar de contar con un abuelo chileno, Mia Schem es israelí. Nació en el centro de Israel y hace pocas semanas había terminado el servicio militar.

La joven, estaba realizando un curso para convertirse en tatuadora profesional, proyecto que por ahora se ve truncado luego de los episodios de violencia vividos en Oriente Medio.

En tanto que en la página de Facebook “Bring Them Home Now”, dedicado a publicar por el retorno a salvo de las personas desaparecidas tras el ataque de Hamás a Israel, Keren Scharf escribió respecto de su hija que “no puedo vivir sin ella, debe volver a casa. No les diré a sus hermanos que no volverá”.