Un video liberado durante la jornada de este lunes por el grupo terrorista Hamás muestra con vida a la joven israelí Mia Schem, nieta de chileno que fue secuestrada tras la matanza que llevaron a cabo los extremistas en el festival “Tribe of Nova”.

Se trata de un video que fue confirmado por el presidente de la Comunidad Chilena de Israel, Gabriel Colodro, durante una entrevista con CNN Chile.

“Ha sido un día complejo, pero hace pocos minutos recibimos una noticia positiva. El grupo terrorista Hamás liberó un video sobre Mia, la secuestrada nieta de chilenos”, aseveró Gabriel Colodro.

“Acabo de hablar con la familia, están muy contentos y ahora viene un trabajo para intentar de rescatarla. Pero obviamente las posibilidades (de rescatarla) suben bastante una vez que se confirmó que está viva”, añadió.

“El siguiente paso es traela de vuelta a casa”, sentenció.

Mia es la nieta de Zeev Scharf, un chileno de 83 años y que ahora junto a su familia busca desesperadamente a forma de traer de vuelta a la joven.

A pesar de contar con un abuelo chileno, Mia Schem es es de nacionalidad israelí. Ella nació en el centro de Israel y hace pocas semanas había terminado el servicio militar.

La joven estaba realizando un curso para convertirse en tatuadora profesional, proyecto que por ahora se ve truncado luego de los episodios de violencia vividos en Oriente Medio.

Al-Qassam Brigades troops provide medical aid to Israeli Prisoner of War Mia Schem. She gives message to Israel that she is in #Gaza and hopes to reunite with her family. #Palestine pic.twitter.com/pvRgl3sKtH

— Muhammad Ibrahim Qazi (@miqazi) October 16, 2023