Durante la jornada de este jueves y por medio de la cuenta oficial del primer ministro de Israel en X (antes Twitter) se compartió lo que correspondería a las primeras imágenes de bebés israelíes asesinados y decapitados por el grupo terrorista Hamás.

Por medio de esta red social se compartieron tres imágenes, de contenido extremadamente gráfico, las que BioBioChile se abstuvo a compartir.

Las imágenes estás acompañado de un texto que dice: “Estas son algunas de las fotografías que Benjamín Netanyahu mostró al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken”.

“Hamás es inhumano. Hamás es ISIS”, finaliza el texto.

Recordemos que fuentes oficiales de Israel acusan la matanza y la cifraron en primera instancia en 40 bebés muertos y decapitados.

A raíz de esto periodistas pro-israelíes afirman que el hecho sí ocurrió, pero Hamás lo niega y medios independientes no han podido confirmar ni descartar lo ocurrido.

Pese a esto, la información de hoy fue corroborada por The Jerusalem Post, quien le dio peso a la revelación de estas imágenes y quienes -de manera preliminar- confirman los hechos.

Además, esta información fue replicada por medios internacionales como CNN, acotando que éstas serían las imágenes que ya vio el secretario de Estado Antony Blinken.

The Jerusalem Post can now confirm based on verified photos of the bodies that the reports of babies being burnt and decapitated in Hamas's assault on Kfar Aza are correct.

May their memory be a blessing.https://t.co/LaVs1aXR50

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 12, 2023