Las tres milicias “anti-Putin” formadas por combatientes rusos que luchan con el Ejército ucraniano contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa aseguran que están atacando a las tropas rusas en las regiones fronterizas con Ucrania de Belgorod y Kursk.

Junto con lo anterior se indicó además que estas tropas insisten en pedir a las autoridades locales que evacúen a la población civil.

“La liberación de estas regiones rusas del régimen terrorista del Kremlin continúa en estos momentos. Ahora se están lanzando ataques masivos contra las tropas de Putin en las regiones de Belgorod y Kursk”.

Así fue cómo lo señalaron en una nota conjunta publicada en sus cuentas oficiales de Telegram.

La Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y una tercera milicia identificada como el Batallón Siberiano anunciaron a principios de esta semana una incursión armada en regiones fronterizas con Ucrania de la Federación Rusa en la que dijeron haber tomado el control de al menos dos localidades.

Las autoridades rusas dicen haber neutralizado a los infiltrados.

La Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos ya protagonizaron incursiones armadas en la Federación Rusa durante la primavera pasada. Las fuerzas rusas lograron recuperar el control de la zona.

Estos grupos armados liderados por rusos contrarios a Putin luchan con las Fuerzas Armadas de Ucrania y reciben apoyo de Kiev para lanzar sus ataques transfronterizos.

