A casi dos años del inicio del conflicto bélico que provocó la invasión rusa, hoy Ucrania planea extender hasta las comunidades de hispanos su búsqueda de voluntarios para luchar en el frente.

El anuncio llega de la mano de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, organismo creado por el presidente Volodimir Zelensky y publicado por medio de sus redes sociales oficiales esta semana.

En detalle, se trata de un llamamiento para incorporarse a las filas ucranianas, específicamente al frente de batalla de voluntarios hispanoparlantes con experiencia en combate.

Este grupo, formado por un decreto impulsado por Zelensky tras la invasión del ejército de Vladimir Putin, creó en las últimas horas una web en español para los que quieran alistarse.

“Desde ahora puedes aplicar al voluntariado hablando solamente español. No es necesario saber inglés y/o ucraniano”, dice la página web ucraniana.

Según lo informó el medio La Nación, la convocatoria ocurre en un contexto de clara dificultad dentro de la cúpula militar ucraniana para dar con buenos reclutas.

“Nuestras unidades no tienen suficiente personal. Necesitamos jóvenes, menores de 40 años, y motivados”, explicó el mayor Oleksander Volkov a Agence France-Presse.

Cabe destacar que este organismo europeo acepta voluntarios de entre 18 y 60 años, que no tengan antecedentes penales y que no padezcan enfermedades crónicas (en buen estado de salud y buena forma física).

Según detalla la página web de la Legión Internacional, los interesados recibirán un sueldo mensual que varía de acuerdo a la tarea que lleven a cabo:

“Tengan en cuenta que estas cifras son una aproximación dado que las ratios de intercambio de moneda pueden variar”, explican de ante mano.

Por otra parte detallan que los voluntarios heridos recibirán tratamiento gratuito y una pensión vitalicia en caso de discapacidad. Por último, para aquellas familias que sufran la pérdida de un ser querido al servicio de Ucrania, se les otorgaría una compensación de US$400.000.

Requisitos para ser voluntario:

– Tener entre 18 a 60 años de edad. Es límite de edad establecido en la legislación ucraniana

– No tener antecedentes penales. Los candidatos no pueden haber sido procesados o condenados penalmente.

– No padecer enfermedades crónicas. La comisión médica realizará una valoración médica al candidato.

– Contar con buena forma física. Todos los candidatos deben ser capaces de realizar los trabajos y tareas básicas de infantería.

– Contra con capacidad de entrar legalmente a Ucrania. La Legión o las Fuerzas Armadas de Ucrania no dan asistencia con visas u organización de su viaje. Debe llegar al país por sus propios medios.

– La experiencia militar o relevante es una ventaja. No es obligatoria, aunque podría aumentar las posibilidades de ser aceptado. Otra experiencia relevante es haber servido como policía, organizaciones paramilitares, bombero, etc.

– La experiencia en combate es una ventaja. No se requiere tenerla, pero aumentará sus posibilidades de ser aceptado en caso que la tenga. Se podría considerar experiencia militar la paramilitar o milicias.