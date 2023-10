"Fantasmas de Bajmut": los francotiradores ucranianos de élite que habrían matado a más de 500 rusos

“No es algo de lo que enorgullecerse, no estamos matando gente, estamos destruyendo al enemigo”, comentó a la BBC uno de “los fantasmas de Bajmut”, un grupo de francotiradores ucranianos de élite que realiza incursiones nocturnas en la zona por la cual llevan nombre.

Según reportó Ghost, el líder de la organización, su unidad terminó con la vida de 558 rusos a lo largo de los últimos nueve meses, siendo que él fue responsable por 113 de esas muertes, ambas cifras que no pudieron ser corroboradas.

En diálogo con el medio estadounidense Insider, Ghost no reveló cuántos miembros hay en su equipo, pero insinuó que son unas pocas docenas.

Sin embargo, la BBC precisó que está compuesto por veinte soldados.

Los integrantes tuvieron que pasar un entrenamiento intensivo de diez meses antes de asentarse en la ciudad ucraniana de Bajmut en febrero, donde permanecen desde ese momento.

En ese sentido, el líder precisó que el 10% de su entrenamiento se centró en aprender a disparar, mientras que el otro 90% estuvo focalizado en aprender a sobrevivir.

“Aprendes a calcular, haces las cuentas. Aprendes a camuflarte, aprendes sobre el entorno. Puedes disparar perfectamente bien, pero si no puedes sobrevivir, eso no tiene ningún valor”, afirmó.

Según reveló Ghost, a menudo van detrás de objetivos de alto valor y, una vez eliminado, matan a cualquier otro soldado ruso que vean en las proximidades.

Los disparos se registran de manera electrónica a través de las miras de sus rifles.

Además, el equipo continúa observando al objetivo durante tres a cinco horas después del disparo para asegurarse de que esté sin vida.

Los francotiradores atacan desde distancias que comienzan a unos 70 metros, siendo que su última baja confirmada estaba a 2,5 kilómetros, indicó el líder.

Esa longitud equivale a tres veces el largo del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubai, y la ubicaría entre los asesinatos de francotiradores más lejanos de la historia.

En cuanto a su equipamiento, se dirigen a sus misiones en los vehículos militares Humvees ligeramente blindados, antes de avanzar silenciosamente hasta los enemigos.

En lo que a sus armas respecta, la principal es la estadounidense Barrett M107A1, aunque también utilizan el Barrett MRAD y algunos rifles ucranianos, incluidos el UAR-10 y el Snipex Alligator.

En diálogo con Insider, Ghost explicó que no le molesta asesinar gente debido a que está motivado por un propósito mayor.

“No sufrimos psicológicamente porque protegemos nuestro hogar y hacemos un acto noble”, manifestó, a la par que consideró que “es sólo un trabajo”. “Cuando empezamos a sembrar el terror en Bajmut, nos pusieron el nombre de ‘los fantasmas de Bakhmut"”, contó.

Sin embargo, reconoció que su “labor” no es como la muestran las obras de ficción: “No se parece en nada a las películas estadounidenses que romantizan el trabajo de los francotiradores y lo muestran como muy glamoroso”.

En ese sentido, sostuvo que “trabajamos las 24 horas del día, no diferenciamos entre día y noche. No hay fines de semana”.

Y agregó: “Estás totalmente agotado, te han exprimido todo el jugo y cuando regresas de una misión, eres un completo desastre”.

Respecto a su tarea, el hombre mencionó que todas sus misiones son memorables y peligrosas, aunque aclaró que las más difíciles son aquellas en las que se enfrentan a otro francotirador.

“Es la tarea de cazar al cazador”, describió. Sumado a esto, precisó que “nos vemos arrojados a los puntos más conflictivos”.

“Cuando se planea una ofensiva o una contraofensiva, nuestra tarea es entrar primero y despejar el área”, indicó.

Asimismo, detalló que seleccionó cuidadosamente a los miembros de su unidad, a la par que especificó que tener fe en la causa es una de las cualidades más cruciales.

“La valentía es algo que se puede fomentar. Hay que ser fuerte, muy resiliente, muy concentrado, muy resiliente psicológicamente y obviamente patriótico. Este aspecto del patriotismo es muy importante porque una persona tiene que entender para qué lo está haciendo”, aseguró.

Otro aspecto que destacó es que ningún miembro de la unidad falleció a pesar de combatir en el escenario de algunas de las batallas más largas y sangrientas de la guerra.

En ese sentido, solo él y un francotirador resultaron heridos durante el combate.

Según relató, durante una de sus misiones, una mina explotó cerca de él, lo que provocó que metralla impactara en su pierna y estuviera hospitalizado durante doce días.

A Ukrainian sniper called the Ghost of Bakhmut says he's personally killed 113 Russians. He explains how his elite unit hunts the enemy. https://t.co/xCO4ffvLyx

— Insider Military and Defense (@insidermildef) October 1, 2023