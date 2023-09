Cientos de soldados rusos han desertado de la guerra que Putin inició en contra de Ucrania, pero muchos no tienen pasaportes y están tratando de llegar a un lugar seguro en Occidente por temor a la extradición a su país.

El Oktoberfest de Múnich estaba en pleno apogeo apareció el soldado Vasiliy, uno de los desertores rusos que no entregó su nombre real por miedo a las represalias del Kremlin.

El hombre llevaba apenas un mes en Alemania y era uno de los pocos desertores rusos que pudo entrar legalmente en el país. Dijo que se sentía seguro en Alemania, pero que en casa estaba preocupado por su familia, por lo que no reveló su nombre.

El joven, que se formó como artillero en la academia militar y se había inscrito para un servicio de varios años, dijo que durante mucho tiempo estuvo decepcionado con el ejército y que había intentado abandonarlo antes, pero la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022 marcó un punto de inflexión.

Le dieron la orden de ir al frente.

“Dijeron: ‘Prepárense, que ya nos estamos quedando sin gente"”, recordó el soldado Vasiliy.

Se negó a ir y les dijo a sus superiores que tenía orígenes ucranianos. “Mi padre es ucraniano. No voy a luchar contra mi propio pueblo”, dijo.

A pesar de diversas amenazas, no acudió ni fue despedido.

Pero si bien antes de la guerra ya había sido difícil para los soldados rusos abandonar el ejército, el anuncio de movilización de Vladimir Putin se volvió casi imposible.

Según él mismo lo compartió con Deutsche Welle, salir del cuartel sin permiso pasó a ser castigado con 10 años de cárcel y la deserción con 15.

“No había salida”, dijo Vasiliy.

“Recibí una llamada del comandante diciéndome que o iba a la guerra o se abrirían procedimientos legales contra mí y de todos modos me pondrían tras las rejas y me enviarían a la guerra”, relató.

Fue entonces cuando decidió irse.

Alemania debate ofrecer asilo a desertores rusos#Alemania estudia poner en marcha un procedimiento para conceder asilo a soldados y reservistas de #Rusia que se nieguen a participar en la guerra de #Ucrania. /cq#DWNoticias pic.twitter.com/OGjhEYZIIB — DW Español (@dw_espanol) September 24, 2022

Desertores rusos en Armenia o Kazajstán

Go by the Forest, una ONG que ayuda a los rusos a evitar el servicio militar obligatorio, dijo que sabían de al menos 500 desertores tres el anuncio de la movilización.

Agregaron que el número probablemente era mucho mayor porque no todos los desertores habían recurrido a ellos.

La mayoría se ha ido a Armenia o Kazajstán, como el responsable de comunicaciones Viktor, que tampoco es su nombre real.

A diferencia de Vasiliy, Viktor luchó en Ucrania.

Hablando desde Astaná, la capital kazaja, dijo que ya había intentado sin éxito abandonar el Ejército y que en febrero de 2022 fue enviado a participar en un ejercicio en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Su unidad participó en la invasión a gran escala de Ucrania.

“Nos despertaron a las cinco de la mañana. Nos pusieron en filas y nos dijeron: ‘Está sucediendo’. Pero no dijeron qué”, recuerda.

“En ese momento era imposible negarse. Si avanzábamos, los ucranianos dispararían y si retrocedíamos, nuestra gente nos atraparía”, agregó.

Permaneció en territorio ucraniano hasta el verano.

“Vi ejecutar a prisioneros de guerra y escuché a nuestro comandante de unidad dar órdenes en ese sentido, pero no tuvimos nada parecido a lo que pasó en Bucha”, insistió.

Dijo que sólo se enteró de la masacre de civiles en Ucrania a finales de abril de 2022 cuando tuvo acceso a Internet.

“Empecé a repensar mucho después de eso”, dijo.

“Creíamos que Putin era un asesino y un ladrón, pero no un loco”

Yevgeniy, un oficial de una unidad especial de origen pobre que se unió al ejército cuando era joven para elevar su estatus social, también fue enviado a participar en un ejercicio en la frontera con Ucrania en febrero de 2022.

“Esperábamos y creíamos que no habría guerra”, recordó.

“Pensábamos que Putin era un asesino y un ladrón, pero no un loco que iniciaría una guerra. Pero resultó ser diferente”, dijo.

El 24 de febrero de 2022, la unidad de Yevgeniy cruzó la frontera hacia Ucrania y finalmente llegó a la ciudad de Brovary, al este de la capital ucraniana.

“Fue muy triste para nosotros. El 30 de marzo, toda una unidad murió. […] A medida que nos acercábamos a Kiev dejamos de tomar prisioneros porque no teníamos forma de traerlos a Rusia, así que los mataron”.

Dijo que la parte ucraniana hizo lo mismo.

Insistió en que no estuvo involucrado en los asesinatos: “Estoy listo para presentarme ante los tribunales. Mi conciencia está tranquila. Sí, luché, disparé, pero también me dispararon y también quiero vivir”.

Después de la fallida ofensiva rusa cerca de Kiev, la unidad de Yevgeniy fue transferida al Donbas.

Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para escapar del ejército, incluso pegándose un tiro en la pierna: “Nos herimos unos a otros cerca de algunas posiciones ucranianas y dijimos que nos habían disparado. Nos creyeron y nos enviaron a un hospital en Rusia”.

Los desertores rusos tiene miedo a la extradición

Por su parte, Viktor recibió el permiso a mediados de agosto.

De regreso al cuartel, intentó dimitir pero no pudo hacerlo antes del anuncio de la movilización “parcial” en septiembre de 2022.

Este hombre huyó a Kazajstán, al igual que Yevgeniy.

Dado que ambos tienen procesos penales en Rusia, no pueden conseguir un empleo oficial en Kazajstán. También tuvieron que utilizar los nombres de otras personas para obtener una cuenta bancaria o incluso una tarjeta SIM.

Peor aún, les preocupa que Kazajstán pueda extraditarlos a Rusia.

“Tengo tres posibilidades: Francia, Alemania o Estados Unidos, porque estos países emiten documentos temporales. Ninguno de nosotros tiene pasaporte”, explicó Viktor.

Dijo que se había puesto en contacto con varias embajadas occidentales, pero hasta el momento fue en vano.

“En mayo de 2022, el Ministerio del Interior alemán dijo que los desertores del ejército ruso podrían recibir el estatus de refugiados. Hay que partir de que su deserción se entiende como una acción política contra la guerra y podrían ser perseguidos políticamente”, afirmó Rudi Friedrich, el jefe de Connection e.V.

Se trata de una ONG que ofrece apoyo internacional a objetores de conciencia y desertores, que ha pedido al Parlamento Europeo y a los estados miembros de la UE que protejan a quienes se niegan a luchar en la guerra de Putin.

Dijo que a los desertores, que han asumido un alto riesgo y se han negado a participar en crímenes de guerra, se les deberían ofrecer visas humanitarias.

Dijo que de lo contrario les resultaría casi imposible llegar allí sin pasaporte o visa.

Nueva vida en Alemania

Vasiliy pudo viajar desde Kazajstán hasta Alemania a pesar de no tener pasaporte.

Encontró trabajo en una empresa de tecnología y la embajada alemana le dio un documento de viaje temporal y una visa de trabajo.

Dijo que no era fácil encontrar una empresa que aceptara a un desertor ruso sin papeles, pero que era aún más difícil salir de Kazajstán.

En su primer intento, lo sacaron del avión porque estaba en una base de datos internacional de personas buscadas.

Dijo que su hija de cinco años se acercó a los funcionarios fronterizos y les rogó que “dejaran salir a papá”.

Al día siguiente pudo salir del país gracias a su abogado Yernar Koshanov: “Resultó que existen ciertas condiciones que lo hicieron posible”, sin entrar en detalles.

Vasiliy se está acostumbrando a su vida y a su nuevo trabajo en Alemania.

Dijo que estaba agradecido a las autoridades por darle una visa y a Kazajstán por dejarlo finalmente salir.

Decidió hacer pública su historia a pesar del riesgo que corre su familia en Rusia porque espera que otros también tengan la oportunidad de escapar de la guerra.

“A todos los desertores, a todos los que están desesperados en el frente, les digo: todo es posible. No tienen que luchar ni luchar con su propia conciencia. Pueden negarse a participar en estos crímenes”, sentenció.