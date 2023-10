Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) se dieron cita este lunes en Kiev, Ucrania, para una “reunión histórica” con el objetivo de expresar su “solidaridad” con ese país frente a la invasión rusa.

Así fue cómo lo indicó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.

“Convoco hoy a los ministros de Relaciones Exteriores en Kiev, primera reunión de todos los 27 países miembros fuera de la UE”, indicó Borrell en X (antes Twitter).

“Es un evento histórico porque por primera vez nos reunimos fuera (…) de las fronteras de la Unión Europea, pero dentro de las futuras fronteras de la Unión Europea”, declaró por su parte el canciller ucraniano Dmytro Kuleba al recibir a sus homólogos en Kiev.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.

We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023