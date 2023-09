El Gobernador de la región rusa de Kursk, Roman Starovoit, anunció que un ataque de drones de Ucrania causó un apagón en cinco ciudades de Rusia y en un hospital.

“En el asentamiento de Belaya, distrito de Belovsky, un dron ucraniano lanzó dos artefactos explosivos sobre una subestación”, según informó Starovoit en su canal oficial de Telegram.

“Uno de los transformadores se incendió. Cinco poblaciones y un hospital quedaron aislados. Los Bomberos acudieron al lugar de los hechos”, dijo.

“El suministro eléctrico se restablecerá en cuanto sea seguro hacerlo”, el gobernador de esta región de Rusia.

⚡️Footage of the consequences of a nighttime attack by an unknown UAV on a substation in the 🇷🇺Kursk region has appeared

As a result of the incident, two explosive devices were dropped, which led to the ignition of one of the transformers. Currently, a thick column of black… pic.twitter.com/VzxXctF6F4

