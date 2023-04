Yevgeny Nuzhin, expolicía y asesino convicto ruso, llevaba una vida normal y sin mucho dinero dentro de una prisión en Rusia de alta seguridad, hasta que llegó la oportunidad de si vida: el Grupo Wagner.

Durante sus 20 años tras las rejas, Nuzhin se hizo amigo de reclusos y autoridades penitenciarias.

Así fue como consiguió un teléfono de contrabando, una exención de trabajo penitenciario y tres noches para estar con una mujer con la que se casó en la capilla de la cárcel.

“Sé todo lo que hay que saber sobre la vida en prisión. Ahí es donde soy un profesional”, dijo el convicto de 55 años en una entrevista con The Wall Street Journal.

Según lo detalló este mismo medio, estaba previsto que el prisionero saliera en libertad en 2027.

Nuzhin vio aterrizar otra oportunidad en julio pasado, cuando un helicóptero llevó a la prisión a Yevgeny Prigozhin, fundador del Grupo Wagner.

Se trata de la temida organización paramilitar empleada por Rusia para librar la guerra contra Ucrania, que repleta sus tropas con asesinos y mercenarios.

Prigozhin hizo el mismo discurso ante Nuzhin y otros 700 reclusos que había hecho en los patios de las prisiones de toda Rusia: libertad a cambio de seis meses de servicio militar remunerado bajo el mando del Grupo Wagner.

Se les dijo a los prisioneros que solo dos entidades ofrecían una salida. Uno era Dios, es decir, una salida en una caja de madera, y el otro era él.

“Te voy a sacar de aquí con vida”, dijo, “pero no los devolveré a todos vivos”, agregó.

Se trata de una oferta a la accedieron miles de reclusos aceptaron el trato el año pasado y hasta el momento no se sabe cuántos han vivido lo suficiente para cobrar lo que les corresponde.

Yevgeny Nuzhin estaba entre los 90 reclusos del Centro Correccional No. 3 que estaban dispuestos a correr el riesgo de involucrarse en esta guerra.

“Tengo una especie de plan”, le dijo a su familia Nuzhin, quien les reveló más tarde que se iba a Ucrania y trató de tranquilizar a uno de sus dos hijos mayores, diciéndole “nos vemos en seis meses”.

Pese a eso, no logró sobrevivir.

Según relató Nuzhin al The Wall Street Journal, el pasado 25 de agosto él y otros reclutas abordaron camionetas y salieron de su prisión en Skopin, Rusia, hacia unas 150 millas al sureste de Moscú.

Llegaron a un aeropuerto cercano y subieron a un avión al suroeste de Rusia. Desde allí, viajaron en helicóptero a una parte del este de Ucrania ocupada por los rusos.

Los hombres entrenaron durante una semana en una antigua prisión usando rifles sin balas, lo que fue clave en la mente de Nuzhin pare decir que no confiaba en ellos.

Según relató este mercenario ruso, se les advirtió que “si alguien permanecía en la trinchera, simplemente lo matarían a tiros”.

Luego los hombres fueron conducidos a una casa en el frente cerca de Bakhmut, una ciudad en el este de Ucrania que Wagner había estado atacando durante meses.

Esa noche, Nuzhin se unió a un grupo de 17 hombres que fueron cargados en camionetas y llevados a los bosques para recuperar cuerpos de camaradas muertos en batalla.

Cuando el resto de los hombres se puso a trabajar, Nuzhin caminó por el borde del bosque hacia las posiciones ocupadas por los combatientes ucranianos y se rindió.

Según dijo al Journal, había planeado hacer eso todo el tiempo.

In September, I met a Wagner fighter taken prisoner by Ukraine. Yevgeny Nuzhin had been in jail for murder. He'd carved out a as decent an existence as a penniless convict could expect. But he wanted to get out to see family. So he joined Wagner.https://t.co/NejgXLL1gz

— James Marson (@marson_jr) April 24, 2023