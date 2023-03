Testigos de Jehová en Alemania la congregación que se volvió escenario de una cruda masacre

La iglesia de los Testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania, se convirtió en una horrible escena del crimen la noche de jueves, cuando un hombre armado mató e hirió a varias personas durante un evento comunitario.

Con alrededor de 170.000 miembros, los Testigos de Jehová son una de las comunidades cristianas minoritarias más grandes de Alemania, después de las iglesias ortodoxas.

Son considerados una secta, en parte por su estricta disciplina y su creencia milenaria en el inminente fin del mundo.

Los testigos de Jehová se ven a sí mismos como los verdaderos cristianos y oran al “Dios todopoderoso y eterno” al que llaman Jehová.

Es visto como una entidad invisible que existe independientemente de la humanidad, pero que tiene un interés personal en cada individuo.

Los Testigos consideran a Jesucristo como la primera y única criatura creada solo por Dios.

Para ellos, solo hay una verdad, que se encuentra en la Biblia. Desde el punto de vista de los Testigos, esta contiene la única verdadera Palabra de Dios sin error, y no puede ser contradicha.

Los Testigos también están convencidos de que la Biblia es la mejor guía sobre ética y moralidad.

En el corazón del mensaje de los Testigos de Jehová, está su creencia de que el fin de los tiempos ya ha amanecido.

Allí ellos, como una minoría creyente, se enfrentan a una mayoría abrumadora, que se halla en su totalidad bajo el dominio de Satanás.

Y ellos serían la congregación escogida para ser salvados en un mundo nuevo.

Según la Oficina Central Evangélica para Asuntos de Cosmovisión (EZW), la membresía de los Testigos de Jehová en Alemania se está estancando.

LA EZE es una organización eclesiástica alemana que observa otras religiones en Alemania y realiza debates teológicos con ellas.

De acuerdo con ella, la rama alemana de los Testigos de Jehová sigue siendo, pese a su estancamiento numérico, una de las comunidades de su tipo más grandes de Europa.

En 2006, se reconoció el estatus corporativo de los Testigos de Jehová, lo que los convirtió en una comunidad religiosa reconocida bajo la ley eclesiástica estatal alemana.

Esto permite que la organización recaude impuestos de sus miembros y organice sus estructuras eclesiásticas internas de acuerdo con sus propias normas legales.

El estatus corporativo también se consideró un reconocimiento tardío del sufrimiento experimentado por la comunidad durante el período nazi, cuando sus miembros fueron perseguidos por negarse a jurar lealtad a Adolf Hitler.

Posteriormente, cientos de Testigos de Jehová murieron en los campos de concentración del Tercer Reich.

Los testigos de Jehová son mejor conocidos por sus extensas actividades misioneras, que incluyen ofrecer cursos bíblicos gratuitos y distribuir sus publicaciones.

Sus enseñanzas también están representadas en internet.

La comunidad pone a disposición sus textos de forma gratuita en su página web en más de 1.000 idiomas en formatos de texto, imagen, audio y vídeo.

Los Testigos rechazan las transfusiones de sangre, no celebran cumpleaños ni observan ninguna festividad religiosa excepto la Cena del Señor, que tiene lugar en la misma fecha que la Pascua judía.

Se describen a sí mismos como políticamente neutrales por motivos religiosos y, por lo tanto, no participan en las elecciones.

En todo el mundo, los testigos de Jehová tienen alrededor de ocho millones de miembros, con su “cuartel general mundial” ubicado en Nueva York.

