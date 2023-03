Uno o varios agresores realizaron un tiroteo contra las personas de una iglesia en Hamburgo, en Alemania, según indicaron las autoridades del interior.

Al menos 30 personas recibieron disparos en la iglesia de testigos de Jehová en Hamburgo y se han reportado seis muertos, según detalló el portal de noticias BNO.

La ciudad emitió un aviso de advertencia y habla de “varios muertos”.

El tiroteo en Alemania ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este jueves cuando al menos una persona abrió fuego en una iglesia, conocida como “Salón del Reino”.

“En el área de peligro, quédense donde están y no salgan por el momento”, señaló el gobierno alemán por medio de una alerta de emergencia enviada a los residentes cercanos.

Las calles en la escena del crimen fueron ampliamente acordonadas. La policía pidió a los usuarios de la carretera que condujeran alrededor del área acordonada.

