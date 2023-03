El número de muertos en el tiroteo registrado anoche en una iglesia de los Testigos de Jehová sube ya a ocho, entre ellos el atacante, que según el semanario “Der Spiegel” era un miembro de esa comunidad religiosa.

El canal de televisión informativo NTV cita a fuentes policiales para establecer en ocho el número de víctimas, incluido el agresor, un hombre de entre 30 y 40 años, sin antecedentes conocidos como extremista y que abrió fuego con una pistola, según “Der Spiegel”.

El ataque se produjo poco después de las 17:00 horas (de Chile), cuando el agresor entró en el edificio de tres plantas donde está ubicado el templo de esa comunidad y disparó contra los asistentes, que en esos momentos participaban en un oficio religioso.

Hay un número indeterminado de heridos, aún no concretado, mientras se espera que durante esta mañana comparezcan ante los medios autoridades, policía y fiscalía de Hamburgo para dar más información.

El portavoz de la policía, Holger Vehren, avanzó ya anoche en declaraciones a NTV que partían de la base de que el agresor es una de las personas muertas.

Un testigo presencial, que captó con su teléfono móvil algunas imágenes desde su casa, explicó a ese canal que escuchó al menos 25 disparos tras entrar el hombre en el edificio y, ya unos minutos más tarde, un único tiro más.

“En el actual estado de la situación asumimos que fue uno el autor. Las medidas policiales en la zona se levantarán progresivamente. Las investigaciones continúan”, informó la policía este viernes en Twitter.

La policía ha indicado además dónde se pueden subir fotos y vídeos de lo que ocurrió “sobre los acontecimientos relevantes” relacionados con el suceso para ayudar en la investigación

Las fuerzas de seguridad recibieron avisos de un tiroteo pasadas las 21:00 hora local (17:00 horas de Chile) y una patrulla policial que se encontraba en las proximidades del templo religioso, en el barrio de Groß Borstel, al sur del aeropuerto de la ciudad, acudió al lugar.

Inicialmente, se informó de que uno o varios de los autores podrían haberse dado a la fuga, pero posteriormente se descartó esa posibilidad.

Varios vecinos dijeron que escucharon lo que identificaron como disparos y que estos sucedieron en al menos cuatro ocasiones. Contaron que vieron inmediatamente cómo los agentes policiales entraban en el local.

