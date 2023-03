En la secuencia, el militar aparece desarmado y fumándose un cigarro. Tras mirar a la cámara y exclamar “Gloria a Ucrania”, es fusilado por una ráfaga de armas automáticas.

Y aunque por el momento se desconocen mayores detalles en torno al contexto de la grabación, la secuencia generó un amplio revuelo en redes sociales, en donde importantes autoridades ucranianas han salido a repudiar la ejecución.

Según recogen medios internacionales como el New York Post, el hombre que es abatido en el video se trataría de Tymofiy Shadura, quien pertenecía a la 30 Brigada Mecanizada Separada de Konstantin Ostrogski.

Desde su brigada señalaron que lo vieron por última vez el pasado 3 de febrero en las cercanías de Bakhmut, ciudad ubicada al este de Ucrania que ha sido escenario de intensos combates.

A través de sus redes sociales, la unidad militar detalló que el cuerpo del soldado se encuentra en territorio “temporalmente ocupado”.

“La confirmación final sobre la persona se establecerá después de que el cuerpo sea devuelto y se lleven a cabo los exámenes correspondientes”, detallaron.

“El comando de la 30 Brigada Mecanizada Separada de Konstantin Ostrogski y los hermanos del héroe expresan sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, mencionaron. “La venganza será inevitable. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!”, concluyeron en la publicación.

Cabe señalar que en el comunicado se explica que la identificación del efectivo militar se hizo en base a datos preliminares. Por lo mismo, la confirmación oficial se realizará una vez que el cuerpo sea devuelto por las fuerzas rusas.

Pese a lo anterior, su identidad también fue corroborada por su hermana llamada Olga. En conversación con BBC, la mujer aseguró que su hermano “sin duda sería capaz de enfrentarse así a los rusos”.

“Reconozco a mi hermano en el video. Pero si no es él, lo siento mucho por sus cercanos. En ese caso, ¿alguien podría ayudarme a encontrar a mi hermano?”, sostuvo.

Andriy Yermak, jefe de gabinete presidencial de Volodímir Zelenski, aseguró que habrá castigo para los responsables.

“Matar a un prisionero de guerra es otro crimen de guerra de la Federación Rusa. Es un elemento de una política metódica de terror, que es blanqueada por la propaganda del Kremlin con sus mitos sobre los nazis”, indicó.

“Habrá castigo por cada uno de esos crímenes de guerra. Nadie esquivará la justicia. Los encontraremos a todos”, enfatizó.

Killing a prisoner of war is another RF war crime. Those are an element of a methodic policy of terror, which is whitewashed by Kremlin propaganda with its myths about "Nazis".

There will be punishment for every such war crime. No one will dodge justice. We'll find them all.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023