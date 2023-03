A través de las redes sociales se ha viralizado el crudo momento en que un soldado ucraniano, quien había sido capturado por los rusos, es fusilado por decir “Gloria a Ucrania”.

En la secuencia, el militar apresado aparece fumando un cigarro en una zona boscosa sin oponer ningún tipo de resistencia.

Repentinamente una voz pide que graben al prisionero, quien responde con una reverencia a su país, tras lo cual recibe diversas ráfagas de disparos, cayendo inmediatamente al suelo sin vida.

Las autoridades ucranianas han salido rápidamente a condenar la ejecución. Andriy Yermak, jefe de gabinete presidencial de Volodímir Zelenski, utilizó sus redes sociales para referirse al hecho, asegurando que habrá castigo para los responsables.

“Matar a un prisionero de guerra es otro crimen de guerra de la Federación Rusa. Esos son un elemento de una política metódica de terror, que es blanqueada por la propaganda del Kremlin con sus mitos sobre los nazis”, indicó.

Killing a prisoner of war is another RF war crime. Those are an element of a methodic policy of terror, which is whitewashed by Kremlin propaganda with its myths about "Nazis".

There will be punishment for every such war crime. No one will dodge justice. We'll find them all.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023