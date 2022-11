El ejército de Ucrania afirmó la jornada de este miércoles haber realizado el segundo tiro mortal de francotirador más largo del mundo, a una distancia de 1,68 millas o 2,7 kilómetros.

El comando estratégico de Ucrania compartió imágenes del disparo en Telegram, diciendo: “el soldado fue eliminado por un disparo preciso desde una distancia de 2,7 kilómetros”.

Según lo detalló Mirror, a esa distancia sería como dar en un blanco a un objetivo en medio del Central Park de Nueva York, desde el Times Square.

⚡️ With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m – a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mNo2mfRh0V

— FLASH (@Flash_news_ua) November 13, 2022