Medios internacionales reportaron el pasado jueves la muerte del general del ejército ruso Andrei Sukhovetsky, quien fue abatido por un francotirador ucraniano que le disparó a 1.500 metros de distancia.

Según detalló el medio estadounidense Newsweek, Sukhovetsky era subcomandante del 41° Cuerpo de Ejército y estaba al mando de la Séptima División Aerotransportada ‘Bandera Roja’, la cual estaba apostada en la ciudad de Novorossiisk.

La cadena española ABC agrega que la noticia fue confirmada por autoridades, quienes no entregaron detalles de los ocurrido con el militar, considerado el de mayor rango muerto en suelo ucraniano.

“Falleció durante la operación especial en Ucrania. Había sido condecorado la con medalla al valor y el mérito militar”, indicó el ejército.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 3, 2022