Cerca de un centenar de refugiados fueron encontrados desnudos en la frontera de Grecia con Turquía, tras haber sido forzados a atravesar el río Evros que separa ambos países.

Así lo informó el domingo el ministro griego de Protección civil, calificando lo ocurrido de “escena inhumana”.

La agencia europea de vigilancia de fronteras Frontex confirmó “el rescate de 92 migrantes el viernes” con el apoyo de las autoridades griegas, según la portavoz Paulina Bakula.

“Los agentes (de Frontex) informaron que los migrantes fueron encontrados desnudos y algunos, con heridas visibles”, dijo desde Varsovia. Atenas asegura que Ankara obligó a esas personas a desvestirse antes de expulsarlas al lado griego de la frontera.

El ministro griego de Protección Civil, Takis Theodorikakos, acusó a Turquía de “instrumentalizar la inmigración ilegal”. Pese a esto, Ankara niega toda implicación en el trato degradante infligido a los migrantes.

Grecia debe cesar en su “manipulación y deshonestidad”, tuiteó el ministro adjunto turco de Interior, Ismail Catakli.

La mayoría de las personas, sirios y afganos, “dijeron a agentes de Frontex cómo tres vehículos del ejército turco les habían llevado hasta el Evros”, dijo Theodorikakos en entrevista con la cadena Skai.

En tanto, el ministro griego de Migraciones, Notis Mitarachi, calificó en Twitter lo ocurrido de “vergüenza para la civilización”.

