Rusia ha visto un aumento de las búsquedas en Google sobre cómo salir del país y “cómo romperse el brazo” tras el discurso de Vladimir Putin. El presidente ruso fue quien confirmó hoy que Moscú intensificaría sus esfuerzos en la guerra en Ucrania.

La frase ‘cómo salir de Rusia’ se elevó en las búsquedas en Google tras el discurso de Putin, según señaló el canal Mozhem Obyasnit en Telegram.

El discurso se programó de manera abrupta, ya que el Kremlin quería responder a las pérdidas en Ucrania con enfoques más agresivos que podrían afectar a toda la población, según lo constató ABC.

“A los rusos se les dieron 12 horas de descanso, por lo que Google pudo responder a todas las preguntas. Esto incluyó la pregunta sobre cuál es la esperanza de vida promedio de un soldado ruso en Ucrania”, tuiteó el Ministerio de Defensa de Ucrania.

russians are now actively Googling how to avoid mobilization and stay alive.

They would have been better off Googling instructions for making Molotov cocktails when there was still time.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 21, 2022