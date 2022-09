Un momento de unión se vive este sábado en Windsor, ya que los hermanos William y Harry, acompañados por sus esposas Kate y Meghan, reaparecieron juntos y salieron a las afueras del Castillo para saludar a la multitud.

La situación ha sido descrita, por medio internacionales, como un gesto de la Familia Real hacia “trabajar unidos”, luego del deceso de Isabel II.

Los cuatro salieron, vistiendo luto, desde el Castillo de Windsor y caminaron por los jardines hasta la entrada. Cada hermano iba acompañado por su esposa.

Una vez fuera ambos se separaron y comenzaron a saludar a las personas que estaban apostadas en el lugar, recibiendo apretones de mano e incluso abrazos.

Antes que aparecieran los hijos de Carlos III, hasta el lugar habían salido otros miembros, como el príncipe Andrés, príncipe Eduardo, princesa Beatriz, princesa Eugenia y Sofía de Wessex.

The Prince and Princess of Wales are joined by Prince Harry and Meghan Markle in Windsor as they view the floral tributes left for Queen Elizabeth II.

