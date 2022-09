Este sábado inició oficialmente el periodo de reinado de Carlos III, luego que se realizara su proclamación en el Palacio de Saint James. Hasta el lugar también llegaron la reina Consorte Camilla y William, el príncipe de Gales.

Sobre el inicio de la ceremonia las cámaras oficiales aptaron un gesto en particular del hijo de Carlos con la consorte, a quien dio una mano mientras subía las escaleras hasta el lugar principal.

De acuerdo a lo que se puede observar, la esposa de Carlos III tuvo un pequeño traspié cuando caminaba hacia aquella zona, pero justo William, que caminaba por detrás, la pudo apoyar.

Posteriormente ambos lograron llegar hasta sus sillas para dar inicio a la ceremonia, que se transmitió por primera vez en la historia.

The Prince of Wales and Queen Consort Camilla arrive at the Accession Council.

This is the first time we’ve seen William since his beloved grandmothers death. pic.twitter.com/SDg1KTy612

— Belle (@RoyallyBelle_) September 10, 2022