Durante la jornada de este lunes el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, se refirió a la guerra y crisis con Rusia y el eventual uso de armas nucleares.

“Si quiere suicidarse (Vladimir Putin), no necesita armas nucleares. Tiene que hacer… lo que hizo el tipo en un búnker en mayo de 1945″, dijo Sergiy Kyslytsya en plena sesión de la ONU. Esto, en una clara referencia al destino final de Adolf Hitler.

De esta forma fue como el enviado de Ucrania emplazó al líder Ruso, quien ordenó este pasado domingo poner las fuerzas de disuasión rusas en “régimen especial de servicio” tras “declaraciones agresivas” de los principales países de la OTAN.

Se trata de la undécima sesión especial de emergencia que celebra la Asamblea General en toda su historia.

Su convocatoria fue demandada este domingo por el Consejo de Seguridad como respuesta al veto por parte de Rusia para denunciar la guerra.

En la Asamblea, donde no hay poder de veto, los 193 Estados miembros discutirán la situación en Ucrania. Esto, además de discutir respecto a una resolución sobre el asunto, que se espera que se vote en los próximos días, probablemente el miércoles.

El texto en el que se está trabajando, que no tiene carácter vinculante, condenaría la invasión por parte de Rusia y exigiría la retirada de sus tropas.

Por otra parte, el embajador ruso Vasily Nebenzya, defendió ante la ONU la invasión contra el territorio ucraniano.

Nebenzya aseguró que “Rusia está ejerciendo su derecho a defenderse”, y aseguró que “para nosotros, que Ucrania se una a la OTAN es una línea roja”.

El presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid, abrió la reunión subrayando que la ofensiva militar rusa “es una violación de la integridad y la soberanía de Ucrania y es inconsistente con la Carta de Naciones Unidas”.

“Hoy, renuevo mi llamamiento a un alto el fuego inmediato, a todas las partes a ejercer máxima moderación y por un retorno completo a la diplomacia y el diálogo”, dijo Shahid.

“La Asamblea General con sus 193 Estados miembros representa la conciencia colectiva de la humanidad. La fuerza de esta Asamblea está basada en su autoridad moral. Demostremos el valor moral y usemos el debate de hoy no para alimentar la retórica de guerra, sino para dar una oportunidad a la paz”, añadió.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también tomó la palabra para pedir un cese inmediato de las hostilidades y para advertir de que los misiles y bombardeos rusos están dejando víctimas civiles.

Guterres advirtió además que la guerra puede convertirse fácilmente “en la peor crisis humanitaria y de refugiados en Europa en décadas”.

El diplomático portugués se refirió además a la decisión del Kremlin de poner en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear y subrayó que “la simple idea” de un conflicto atómico “es inconcebible”.

"Raise hand to confirm that Russia was admitted to UN …Anyone? Should I put my glasses if my vision fails me? And I don't see any hand raised. Any country? Anyone voted for Russian membership? Think about it when you listen to the Russian delegate"

– @SergiyKyslytsya @UKRinUN pic.twitter.com/tvsPwMqTHc

— Howard Mortman (@HowardMortman) February 28, 2022