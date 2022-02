¿Por qué no avanza Rusia expertos dan méritos a la voluntad de luchar de los soldados ucranianos

Ben Hodges, general retirado del Ejército de Estados Unidos, afirma que "la voluntad de luchar" es más importante que las armas, y desliza que el Ejército ruso "quizás no es tan bueno como creíamos".

Hodges, que además es autor del libro “Future War and the Defence of Europe”, publicado en 2021, también acogió con satisfacción que el gobierno alemán finalmente decidiera enviar armas a Ucrania.

Alemania se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta más del 2%, algo que Estados Unidos lleva años pidiendo. ¿Qué le parece?

Ben Hodges: Bueno, obviamente estoy orgulloso de ver a Alemania, nuestro aliado más importante, asumir su responsabilidad. Esta siempre ha sido una decisión alemana, no una decisión externa.

Ahora el Bundestag y el gobierno alemán han aceptado su responsabilidad, y eso está muy bien.

¿Por qué no avanza Rusia?

Nadie debería sorprenderse por esto. Por supuesto que no le cuesta nada amenazar con el uso de armas nucleares. Han estado haciendo esto durante años.

Pero si tomaran la terrible decisión de usar un arma nuclear, da igual si es grande o pequeña, esto tendrá costos gigantescos para Putin, lo que explicaría a la pregunta por qué no avanza Rusia.

Creo que también es importante recordar que Bielorrusia celebra un referéndum este domingo, en el que se decidirá si el país aceptará recibir armas nucleares.

Esto cambiará la constitución para quitar la palabra “neutralidad” de ella, y le dará inmunidad de por vida al presidente Alexander Lukashenko.

¿Pensó alguna vez que las fuerzas ucranianas podrían resistir?

He estado analizando Ucrania los últimos ocho años, desde que fueron invadidos por primera vez en 2014, y Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Polonia y Lituania han estado trabajando duro con nuestros socios ucranianos para ayudar a mejorar sus capacidades.

Pero el crédito se lo llevan los soldados ucranianos. Me ha impresionado mucho lo que ha ocurrido en los últimos días. Sabemos, por la historia, que la voluntad de lucha, el corazón, son incluso más importantes que el tipo de armamento que tienes a mano.

También diría que los rusos han revelado que no son tan buenos como quizás pensábamos por el hecho de que son un Ejército grande.

No han sido buenos. No tienen ninguna experiencia real en operaciones a gran escala, de nivel operativo como este. Con este y otros errores, han hecho cada vez más evidente su vulnerabilidad.

¿Es posible que Rusia aún no haya desplegado toda su fuerza?

Esa es una buena pregunta. Se ha especulado mucho que han estado usando, digamos, sus fuerzas menos preparadas, utilizando tropas chechenas o reclutas en sus primeras fases de preparación.

No puedo confirmarlo. No sé si eso es verdad. Ciertamente, han usado muchas de sus fuerzas aerotransportadas y sus fuerzas especiales en los primeros días, en las primeras horas, y la mayoría de ellas fueron derrotadas.

No hay duda de que tienen más capacidad para llevar a la lucha, pero no estoy seguro de que estén preparados para ello.

Digo, en términos logísticos es difícil. La cantidad de munición que se gasta en la guerra moderna es mucha más de la que pensábamos. Lo mismo con el combustible.