La delegación de Ucrania llegó este lunes a la frontera con Bielorrusia.

Eso para sentarse a la mesa e iniciar las negociaciones con Rusia.

¿La razón? Detener la guerra que lanzó el Kremlin el jueves contra el país vecino.

Kiev exigirá un alto el fuego “inmediato” y la retirada de las tropas rusas, anunció la presidencia de Ucrania.

Aunque se esperaba que la cita partiera a las 06:00 horas de hoy, en Chile, el encuentro comenzó oficialmente pasadas las 08:00 locales.

“La delegación ucraniana llegó al lugar de las negociaciones con la parte rusa en la región de Gómel”, señaló con anterioridad la agencia oficial bielorrusia BELTA.

Según esta fuente, los negociadores ucranianos aterrizaron en un helicóptero polaco no lejos del lugar de las negociaciones.

La delegación incluye al ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, al líder de la fracción del partido oficial “El Siervo del Pueblo”, David Arakhamia, el asesor presidencial Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial, el jefe adjunto de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto Trilateral para la paz en el Donbás, Andriy Kostin, el diputado Rustem Umerov y el diplomático Mykola Tochytsky.

Bielorrusia dijo que todo estaba preparado para comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

“En Bielorrusia está todo listo para acoger las negociaciones ruso-ucranianas. Esperando a las delegaciones”, escribió la diplomacia bielorrusa en un tuit con una fotografía de la sede de la reunión, provista de una larga mesa y de las banderas de los tres países.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022