La aproximación no prevista de dos cazas rusos Su-24 no identificados al espacio aéreo lituano provocó este jueves la suspensión temporal de un discurso del presidente español Pedro Sánchez junto a su par lituano Gitanas Nauseda, en la base donde está estacionada la patrulla aérea de la OTAN para los países bálticos que vigila este tipo de hechos.

Ambos mandatarios estaban dirigiéndose a los medios precisamente delante de uno de los dos cazas Eurofighters del Ala 14 que salieron minutos después a identificar el avión o aviones rusos detectados, para cumplir con el que es su cometido habitual en esta misión.

La alarma que indicaba la detección de aviones no identificados sonó durante el primer turno del intervención del presidente lituano, y todos los presentes debieron despejar la zona para que pudieran salir los Eurofighters.

Cazas rusos

Este no se trata de un incidente aislado. Sólo en junio, los aviones de la OTAN en los bálticos tuvieron que realizar en quince ocasiones operaciones de acompañamiento, como se denomina a los vuelos de emergencia para identificar y escoltar a los aviones que se acercan al espacio aéreo de la alianza sin avisar. En mayo fueron tres.

Según las Fuerzas Armadas lituanas, se trataba de dos cazas rusos que viajaban del exclave ruso de Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, sobre el mar Báltico, hacia el resto de su país el acceso marítimo por San Petersburgo.

Los dos aparatos no habían comunicado su ruta de vuelo, no tenían encendidos sus sistemas para dar a conocer su posición (transpondedores) y no respondían a las comunicaciones desde tierra.

Rusia defiende legalidad

El Ministerio ruso de Defensa ha asegurado en múltiples ocasiones que todos los vuelos de los aviones militares de su país se realizan sobre aguas neutrales, de acuerdo con las leyes internacionales de uso del espacio aéreo.

Las patrullas aéreas de la OTAN sobre los países bálticos comenzaron en 2004 y se ampliaron en 2014 (con una segunda base en Emari, Estonia) a petición de Estonia, Letonia y Lituania, que querían una mayor protección frente a lo que entendían como una creciente agresividad por parte de Rusia.

Sánchez, en la última jornada de su gira báltica, inició su agenda en Lituania visitando esta base con un contingente español. Mientras pronunciaba un discurso fue interrumpido por las voces de los pilotos que accedieron a la carrera al hangar y dieron la alarma.

En 2020, las fuerzas aéreas de la OTAN se movilizaron en más de 400 ocasiones para interceptar aviones desconocidos, la mayor parte de ellos de Rusia, que se acercaban al espacio aéreo de la Alianza.