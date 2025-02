La junta editorial del Wall Street Journal (WSJ) ha lanzado una dura crítica contra la reciente decisión del expresidente Donald Trump de imponer aranceles a México y Canadá, calificándola como “la guerra comercial más tonta de la historia”.

En una pieza de opinión publicada el 31 de enero, el medio estadounidense especializado en economía y negocios, y cuya línea editorial suele seguir un tono más conservador, cuestionó la lógica detrás de esta medida gubernamental y advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas.

El nuevo esquema arancelario propuesto por Trump contempla un impuesto del 25% para productos provenientes de México y Canadá, mientras que China, un competidor más directo de Estados Unidos, solo enfrentará un arancel del 10%. “Esto nos recuerda el viejo chiste de Bernard Lewis: es arriesgado ser enemigo de EE. UU., pero puede ser fatal ser su amigo”, ironiza el WSJ.

Según el exmandatario, los aranceles contra sus vecinos responden a que han “permitido que las drogas ingresen ilegalmente a Estados Unidos”. Sin embargo, el WSJ desestima este argumento al señalar que “las drogas han fluido hacia EE. UU. durante décadas y seguirán haciéndolo mientras haya demanda”, algo que ni México ni Canadá pueden frenar completamente.

El WSJ también cuestiona que Trump parecería abrazar una visión autárquica de la economía estadounidense. “No necesitamos los productos que tienen”, afirmó el expresidente, argumentando que Estados Unidos dispone de sus propios recursos.

Sin embargo, el medio advierte que una economía cerrada no solo es poco realista, sino que también dañaría sectores clave como la industria automotriz.

“El Sr. Trump a veces suena como si Estados Unidos no debiera importar nada en absoluto, que Estados Unidos puede ser una economía perfectamente cerrada que hace todo en casa. Esto se llama autarquía, y no es el mundo en el que vivimos, o uno en el que deberíamos querer vivir, como el señor Trump podría descubrir pronto”, dice el diario.

Actualmente, la manufactura de automóviles en EE. UU. depende de una red de producción integrada con Canadá y México. “En 2024, Canadá suministró casi el 13% de las importaciones de autopartes de EE. UU. y México, cerca del 42%”, señala el editorial. Además, un vehículo ensamblado en Norteamérica suele cruzar las fronteras “hasta media docena de veces” durante su proceso de fabricación.

Las cifras muestran que el comercio con sus vecinos ha sido beneficioso para Estados Unidos. En 2023, la industria automotriz aportó más de 809 mil millones de dólares a la economía estadounidense y empleó a 9,7 millones de personas. Además, las exportaciones de vehículos y autopartes a Canadá y México sumaron 86,2 mil millones de dólares ese año, un incremento del 14% en comparación con 2022.

El impacto de los aranceles no se limitaría a la industria automotriz. También podría generar estragos en el sector agrícola, ya que México y Canadá representan el 43% de las importaciones de alimentos de Estados Unidos. México, por ejemplo, abastece el 90% de los aguacates consumidos en territorio estadounidense. “¿Ahora Trump es un nacionalista del aguacate?”, ironiza el WSJ.

Otra consecuencia previsible, según el citado medio, es la represalia comercial de Canadá y México, que ya han demostrado su capacidad para tomar medidas estratégicas.

En 2009, tras la cancelación de un programa de transporte para camiones mexicanos, México impuso aranceles selectivos a 90 productos estadounidenses, afectando directamente a sectores clave en distritos políticos influyentes. Medidas similares se adoptaron en 2018 en respuesta a los aranceles al acero y aluminio impuestos por Trump.

“Canadá podría sufrir un impacto mayor en su PIB debido a que su economía es mucho más pequeña, pero los consumidores estadounidenses sentirán el impacto del aumento de los costos de algunos bienes”, aseguró el WSJ.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ya ha anunciado que responderá a los nuevos aranceles “dólar por dólar”, lo que podría incrementar los costos de productos esenciales para los consumidores estadounidenses.

Finalmente, el WSJ advierte que esta guerra comercial viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), negociado y firmado por el propio Trump en su primer mandato. Ignorar estos acuerdos podría afectar la credibilidad de EE. UU. en futuras negociaciones internacionales.

“La voluntad de Estados Unidos de ignorar sus obligaciones del tratado, incluso con amigos, no hará que otros países estén ansiosos por hacer tratos”, escribió.

“Tal vez Trump reclame una victoria simbólica y dé marcha atrás si obtiene concesiones menores”, especula el WSJ. Sin embargo, si la guerra comercial con sus vecinos persiste, “calificará como una de las más tontas de la historia”.

Ante la citada pieza editorial, el mandatario estadounidense respondió este domingo: “El ‘lobby de las tarifas’, liderado por los globalistas del Wall Street Journal, como siempre equivocados, está trabajando duro para justificar (…) décadas de ESTAFA A ESTADOS UNIDOS, tanto con el comercio, el crimen y las drogas venenosas”.

Para el gobernante republicano, el déficit comercial que enfrenta Estados Unidos es una señal de que otros países sacan ventaja de los estadounidenses. “Esos días se acabaron”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Puedes leer la declaración completa a continuación:

«El “lobby arancelario”, encabezado por el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal, está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y muchos otros para nombrarlos, continúen con la ESTAFA que lleva décadas EN ESTADOS UNIDOS, tanto en lo que respecta al COMERCIO, como al CRIMEN y a las DROGAS VENENOSAS que se les permite fluir tan libremente a ESTADOS UNIDOS. ¡ESOS DÍAS TERMINARON! Estados Unidos tiene grandes déficits con Canadá, México y China (¡y casi todos los países!), debe 36 billones de dólares y ya no vamos a ser el “país estúpido”. ¡FABRIQUE SU PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS Y NO HABRÁ ARANCELES! ¿Por qué Estados Unidos debería perder BILLONES DE DÓLARES EN SUBSIDIAR A OTROS PAÍSES y por qué estos otros países deberían pagar una pequeña fracción del costo de lo que los ciudadanos estadounidenses pagan por medicamentos y productos farmacéuticos, por ejemplo? ¡ESTA SERÁ LA EDAD DE ORO DE ESTADOS UNIDOS! ¿HABRÁ ALGÚN DOLOR? SÍ, TAL VEZ (¡Y TAL VEZ NO!). PERO HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ, Y VALE LA PENA EL PRECIO QUE HAYA QUE PAGAR. SOMOS UN PAÍS QUE AHORA SE GESTIONA CON SENTIDO COMÚN, ¡Y LOS RESULTADOS SERÁN ESPECTACULARES!»