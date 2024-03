El pasado 10 y 11 de marzo, la policía de Scottsdale, Arizona, realizó un operativo que incluyó patrullas, drones, helicópteros y decenas de agentes para ubicar a una banda de ladrones que había asaltado recientemente varias viviendas de la ciudad.

Los chilenos Grecia Romanduski Gaete Castillo, de 32 años, Sebastián Jesús Parraguez Soto, de 23, y un menor de 17 años, que no fue identificado por su edad, fueron detenidos tras la búsqueda.

“Estos son profesionales”, dijo el jefe de policía de Scottsdale, Jeff Walther, durante una conferencia de prensa. “Estos son equipos de ladrones chilenos que están ingresando al país con un programa de exención de visa”, añadió.

Walther explicó que los tres sospechosos habían ingresado al país legalmente como turistas. Castillo y el menor todavía estaban dentro del límite de 90 días que otorga el Programa de Exención de Visa para Chile, que exime a chilenos a pedir una visa de turista, mientras Soto había excedido el periodo de gracia.

Los tres admitieron haber ingresado en varias casas de Arizona, California y Nevada, como parte de una creciente tendencia de “turismo de robos” provenientes de Sudamérica, dijo el jefe de policía.

Las autoridades de Arizona encontraron documentos judiciales que demostraron que el chileno de 17 años había sido detenido por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dos semanas antes junto con otros tres chilenos como parte de una investigación de robo en el acaudalado vecindario de Pacific Palisades.

El jefe de LAPD, Dominic Choi, dijo recientemente que hay en la ciudad “un aumento significativo en los robos por parte de grupos organizados del extranjero” que están entrando al país y están dirigidos a residentes de alto nivel”, según información citada por Los Ángeles Times.

Choi relató el caso del chileno Felipe Leiva Solís, de 33 años, detenido en agosto del año pasado por la policía de Burbank, y dejado en libertad. Tres meses después fue arrestado por la policía de Glendale como sospechoso de robos en esa ciudad.

Se cree que Leiva Solís es sospechoso en otras serie de robos en varias ciudades del área metropolitana de Los Ángeles.

Choi informó que estaba formando un grupo de trabajo con otras agencias policiales para atacar a grupos organizados de ladrones que llegan como turistas a Estados Unidos.

El subjefe del LAPD, Alan Hamilton, señaló al rotativo que los grupos de ladrones sudamericanos no son nuevos en Los Ángeles, pero se han vuelto más activos en los últimos meses y que además de chilenos, también han sido detenidos sospechosos ecuatorianos, peruanos y colombianos.

El creciente número de casos en el país ha vuelto a traer a la mesa las críticas contra el Programa de Exención de Visa para Chile.

El año pasado los republicanos de la Cámara Baja de EE.UU. pidieron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, suspender el programa.

Three arrests in Scottsdale, Arizona are tied to a professional Chilean crime ring, police said. Police Chief Jeff Walther talked about "Chilean burglary crews that are coming to the United States on the Visa Waiver Program (ESTA)." pic.twitter.com/WLvPplupcg

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 13, 2024