Un equipo de agentes encubiertos siguió sigilosamente a un grupo de sujetos, todos de nacionalidad chilena, que se dedicaba al robo de viviendas en diferentes puntos de Hollywood.

Los individuos se encontraban el 29 de febrero en un exclusivo sector de Pacific Palisades, frente a Sunset Boulevard, cuando los detectives de la Policía de Los Ángeles los capturaron.

Según detalla el medio local Los Angeles Times, tres de los chilenos, mayores de edad, fueron arrestados sin incidentes. Sin embargo, el cuarto integrante, de 17 años, huyó corriendo de los efectivos.

El adolescente arrojó su teléfono celular en su huida y hasta tuvo tiempo para cambiarse de ropa en medio de la persecución a pie. Pese a esto, igualmente fue detenido.

El citado portal confirmó que los cuatro ciudadanos provenientes de Chile se encontraban en calidad de turistas en Estados Unidos.

Antes de la detención, los efectivos, liderados por el oficial de policía de la ciudad, Ismael Peinado, habían estado siguiendo al grupo mientras se desplazaban en un vehículo desde el Valle de San Fernando hasta el oeste de Los Ángeles.

Fue en medio de este rastreo que los agentes se abalanzaron sobre los chilenos en el área de Castellammare Drive y Sunset Boulevard. Tras revisar el automóvil en el que se movilizaban, encontraron varias herramientas y pruebas que los incrimnarían en los delitos.

Los sujetos fueron identificados como Patricio Lián (20), Carlos Antonio González-Ravest (20), Joaquín Elías Muñoz (19) y el adolescente de 17, quienes llegaron al país desde Chile con visas de turista.

Los Angeles Times consigna que el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles presentó cargos por delito grave de robo y violación de la libertad condicional contra Lián, quien quedó detenido sin derecho a fianza.

Por su parte, González-Ravest está detenido con dos órdenes de arresto por delitos graves. Ambos estuvieron viviendo en varios hoteles de Los Ángeles después de quedarse dos años más de lo establecido por sus visas.

Finalmente, el adolescente señaló que llegó a EE.UU hace cuatro meses como turista. Tras ser acusado de conspiración para cometer robo, fue entregado al Departamento de Servicios para Niños y Familias a la espera de la decisión del fiscal del distrito. No obstante, mientras estaba al cuidado del servicio, escapó con rumbo desconocido.

“Lo que sabemos en virtud de la cooperación internacional a través de la OCN Interpol y nuestros agregados policiales es que cuatro personas fueron detenidas en California, de los cuales uno es menor de edad”, indicó el comisario Daniel Morales Aravena de la OCN de Interpol Santiago.

“Operaban en delitos contra la propiedad, específicamente con delitos relacionados a robos en lugar habitado. Sabemos que varios de ellos mantienen perfiles delictuales muy parecidos en Chile en relación a delitos de receptación y de robo. Uno de ellos mantendría dos órdenes vigentes en nuestro país los cuales se activaron luego que estas personas estuviesen fuera del territorio nacional”, complementó.

“Al momento de la detención, entregaron nombres que estaban dado vueltas, es decir, los segundos nombres como los primeros, así como también utilizaron estos segundos nombres como apellidos, lo que dificultó en primera instancia la individualización”, dijo.

“Sin embargo se pudo dilucidar sus verdaderas identidades, entregando esta información de forma oportuna y eficiente a las autoridades de EE.UU”, concluyó.

Este caso se suma a lo ocurrido en Scottsdale, Arizona, en donde otros tres chilenos fueron acusados de robar en casas como parte de una red criminal.

“Son profesionales”, señaló ante los medios el jefe de policía de Scottsdale Jeff Walther. “Son grupos de ladrones chilenos que llegan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa”, agregó.

De acuerdo a 12 News, uno de los detenidos es un joven de 17 años que anteriormente había sido arrestado en Los Ángeles. Por el momento no se ha confirmado si corresponde a la misma persona involucrada en los robos en Hollywood.

