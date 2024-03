Lejos de concluir está la polémica respecto de cómo el programa de exención de visa, Visa Waiver (ESTA), abrió un verdadero grifo de antisociales que mal utilizan el beneficio para hacer turismo delictivo en Estados Unidos.

“Vienen hasta acá por unos pocos meses. Se involucran en robos y viajan realizándolos a lo largo del país. La historia nos muestra que si los arrestamos, sólo llegan más detrás de ellos”, indicó a Voz Media el teniente de la policía de San Diego, Bryan Brecht.

“Hablamos de profesionales. Estas son bandas de ladrones chilenos que entran al país gracias al programa de Visa Waiver”, agregó este martes el jefe de la policía de Scottsdale, Jeff Walter.

Three arrests in Scottsdale, Arizona are tied to a professional Chilean crime ring, police said. Police Chief Jeff Walther talked about "Chilean burglary crews that are coming to the United States on the Visa Waiver Program (ESTA)." pic.twitter.com/WLvPplupcg

En tanto, sus pares de Oklahoma advirtieron la presencia del crimen organizado tras los numerosos robos.

“Creemos que todos forman parte de una gran banda de ladrones que tiene su base fuera de este país”, señaló Gary Knight, vocero de la Policía de Oklahoma City.

Pero no sólo la policía se declara frustrada por las continuas incursiones de los antisociales chilenos. A mediados de 2023, la representante republicana en el Congreso, Young Kim, denunció que apenas seis meses la zona de Laguna Hills en California, sufrió 84 robos de hogares.

“Los grupos de ladrones sudamericanos están abusando del programa Visa Waiver y enviando criminales a desvalijar a mis representados. Estoy presionando para poner un fin a esto y poner a los ciudadanos de California a salvo”, aseguró a través de Twitter la congresista.

South American Theft Groups are abusing the Visa Waiver Program & sending criminals to burglarize my constituents.

In Laguna Hills alone, we've seen 84 reported home invasions in the last six months by these groups.

I'm fighting to put an end to this & keep #CA40 safe. pic.twitter.com/l1BtmnXdO6

