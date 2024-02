El Tren de Aragua, una banda criminal internacional de origen venezolano que se ha extendido por América Latina y que ya echó raíces en Chile, aprovechó la migración masiva hacia norteamérica y ya hay reportes de su presencia en importantes ciudades de EEUU, como lo es Nueva York.

El Tren de Aragua ha fortalecido su presencia en países como Colombia, Perú y Chile, donde mantiene actividades en los pasos fronterizos de Brasil, Ecuador y Bolivia.

Como si esto fuera poco, ahora este grupo de peligrosos delincuentes protagoniza una oleada de robos en La Gran Manzana, donde ya han habido incidentes protagonizados por ciudadanos venezolanos.

Según lo recordó el medio ABC Internacional, el centro de operaciones de los delincuentes se encontraba en la prisión de Tocorón, en Aragua, Venezuela.

Pese a esto, actualmente se desconoce dónde está el nuevo núcleo desde que la prisión fue intervenida por las autoridades venezolanas en una operación en la que se fugaron alrededor de 500 personas detenidas.

Con esta información es que la policía de Nueva York reportó que los miembros del Tren de Aragua que ya están en EEUU se dedican a robar teléfonos móviles.

Además se agregó que se desplazan en motocicletas, se suben a las aceras, roban los dispositivos electrónicos a los peatones y se alejan a toda velocidad. Se trata de un sistema de robo que se popularizó en América Latina.

🚨FBI WARNS: MS-13 TEAMS UP WITH IMMIGRANT GANG TO STEAL CELL PHONES IN NYC

Venezuelan gang Tren de Aragua is recruiting immigrants in New York to form cellphone robbery gangs and partnering with MS-13.

FBI: “While these gangs wouldn’t normally mix, it’s always going to be a… pic.twitter.com/ix5IIbeFmj

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 15, 2024