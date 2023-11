El vehículo explotó al parecer en un intento fallido de entrar en Estados Unidos desde Canadá por el puente Rainbow, que se levanta sobre las famosas cataratas.

El Niagara Gazette señala que hay dos muertos más un agente fronterizo herido leve.

La información coincide con la de la cadena Fox News, que asegura que los dos muertos eran los ocupantes del vehículo.

También el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, coincidió en que había dos muertos y en que era “un ataque terrorista”.

El Niagara Gazette señala que el vehículo se dirigía hacia el puente fronterizo cuando, en lugar de aminorar, aceleró la velocidad, derribando una valla de separación entre los dos sentidos, y fue entonces cuando se sintió la explosión, pero no precisa que fuera un carro bomba.

El puente Rainbow se encuentra ahora cerrado en ambos sentidos, precisamente en una fecha de gran movimiento vehicular por ser mañana Acción de Gracias.

LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI.

The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: "There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J

— ABC News (@ABC) November 22, 2023