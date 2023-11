Según detallan medios internacionales como BBC, el FBI señaló mediante un comunicado que el incidente se registró en el Rainbow Bridge.

“Debido a que es una situación en desarrollo, esto es todo lo que podemos decir en este momento”, indicó la agencia federal de investigación e inteligencia. Se desconoce si se trató de un accidente o un atentado terrorista.

Específicamente, el automóvil siniestrado se desplazaba desde Canadá hacia Estados Unidos.

LATEST: The Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion, according to the FBI.

The Niagara Falls NY Mayor’s Office has released a statement: "There has been an incident involving a vehicle coming into the… pic.twitter.com/R4AAx0sm6J

