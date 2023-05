El congresista planteó la reducción de la jornada laboral citando los “resultados positivos” que han tenido aquellos países europeos que han impulsado esta medida.

En Estados Unidos, los trabajadores normalmente trabajan 40 horas semanales si es en jornada completa.

“Pasar a una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salario no es una idea radical”, escribió Sanders, presidente del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, en una columna en el medio The Guardian.

“De hecho, ya se está produciendo un movimiento en esa dirección en otros países desarrollados. Francia, la séptima economía más grande del mundo, tiene una semana laboral de 35 horas y está considerando reducirla a 32″, sostuvo.

“La semana laboral en Noruega y Dinamarca es de aproximadamente 37 horas”, añadió.

En su columna, Sanders remarca que 83 años después que el presidente Franklin Delano Roosevelt firmara una ley sobre una semana laboral de 40 horas, “es hora de que pasemos a una semana laboral de 32 horas sin disminución de salario”.

A su vez, el congresista presentó una propuesta para aumentar el salario mínimo a 17 dólares la hora, monto equivalente a unos 13.500 pesos chilenos.

Tal como recoge el medio France 24, el sueldo mínimo en Estados Unidos es de 7,25 dólares la hora (5.700 pesos chilenos).

No obstante, algunos estados han decretado un salario mínimo más alto. En Washington, por ejemplo, es de 15,74 dólares la hora (12.400 pesos).

Si bien el presidente Joe Biden intentó llevarlo a 15 dólares (11.800 pesos) por hora a nivel federal, su iniciativa no tuvo éxito.

“Podemos reducir el nivel de estrés en nuestro país y permitir que los estadounidenses disfruten de una mejor calidad de vida”, insistió recientemente en sus redes sociales.

It’s time for us to move to a 32-hour work week with no loss in pay. We can reduce the stress level in our country and allow Americans to enjoy a better quality of life.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) May 8, 2023