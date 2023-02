Un tiroteo en una universidad en Michigan (EEUU) en la noche del lunes dejó al menos tres muertos y cinco heridos, según informaron las autoridades locales.

El presunto sospechoso fue localizado fuera del campus de la universidad y falleció por una “herida de bala autoinflingida”.

Lo anterior, según lo informó el sheriff encargado de la policía de la Universidad Estatal de Michigan, Chris Rozman, en una conferencia de prensa.

“Ha sido verdaderamente una pesadilla lo que hemos vivido esta noche”, dijo el agente a medios locales y agregó se desconoce por ahora el motivo detrás del ataque.

El presunto sospechoso no ha sido identificado.

Pese a esto, se informó de su muerte unas cuatro horas después de que se reportaron dos tiroteos en el área de la universidad, en East Lansing (Michigan).

La policía halló al menos tres muertos y cinco heridos en dos edificios distintos del campus, detalló Rozman e informó de que varias de las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano con heridas “potencialmente letales”.

Las autoridades aún no han revelado el nombre de los heridos y los fallecidos “por respeto a las familias”, recalcó el sheriff.

Horas antes de que se conociera el paradero del atacante, la policía publicó una imagen capturada por las cámaras de seguridad de la universidad. Allí se puede ver al sospechoso del ataque, que usaba una gorra roja y una mascarilla negra.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, dijo que fue alertada de la situación.

“Agentes de policía y personal de primeros auxilios ya están en la zona”, escribió la política en su cuenta de Twitter.

La universidad es una de las más grandes del país, con más de 50.000 estudiantes.

🚨UPDATE FOR MSU STUDENTS AND FAMILY:🚨 For those parents that want to pick up their student, CATA Bus service is going to go around to the dorms and if students want to leave they will take them down to the Pavilion to be reunited with family.

— MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023