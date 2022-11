Al menos siete personas murieron tras un tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart de Chesapeake, en el estado estadounidense de Virginia.

La municipalidad confirmó la cifra en su cuenta de Twitter la mañana de este miércoles.

Entre los fallecidos se encuentra el autor del tiroteo, según el ayuntamiento, que cita como fuente a la policía de Chesapeake, aunque todavía no se ha confirmado si existen heridos.

Se cree que el autor de los disparos era un trabajador o excontratado de la tienda, que abrió fuego contra otros empleados mientras estaban en un área de descanso, y luego se disparó, de acuerdo a CNN.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022