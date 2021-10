Un soldado sin camisa destroza dos botellas de vidrio juntas que caen sobre una pila de cascos en el piso, mientras el líder de los norcoreanos, Kim Jong Un, mira sonriente.

El hombre está acostado sobre los escombros y un camarada le coloca un bloque de concreto en el pecho que luego quiebra con un mazo.

La escena fue parte de un despliegue de actos que desafían el dolor a cargo del ejército norcoreano, en la apertura de una exhibición militar este martes que mostró las ojivas nucleares del país.

Los soldados, algunos con uniforme y otros sin camisa, quebraron bloques de concreto con los puños o con la cabeza.

Otros soportaron golpes en el brazo o la mano y uno se acostó sobre un lecho de clavos mientras le rompían un bloque en el pecho.

El gobernante Kim observaba mientras aplaudía y sonreía, rodeado de oficiales y con su hermana y consejera, Kim Yo Jong, a su lado, según las imágenes divulgadas por la televisora estatal KCTV.

Las imágenes tuvieron amplia difusión en las redes sociales.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021