Según detallan medios trasandinos como Clarín, un usuario logró acceder a 5.7 millones de archivos que contienen imágenes de licencias de conducir argentinas.

Estos incluyen el DNI, nombre completo, dirección, firma y hasta grupo sanguíneo de los usuarios, en un archivo que pesa 1.25 TB y por el que pide tres mil dólares, es decir, unos dos millones 940 mil pesos chilenos.

Entre los afectados por la filtración aparecen varios rostros de televisión y políticos, incluyendo a los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, además del propio presidente Javier Milei.

Clarín accedió al documento filtrado, corroborando que las imágenes de las licencias son reales. “Tanto las fechas de emisión y vencimiento como los datos personales coinciden con la documentación”, detalla.

🔐 New #cybercrime intelligence.

🇦🇷 #Argentina: Threat actor selling 5.7M (1.2 TB) driving licences extracted from the DNRPA (Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor). Shared sample includes licenses belonging to the President, Ministers and celebrities. pic.twitter.com/ACW0ebwixd

— Birmingham Cyber Arms LTD (@BirminghamCyber) April 16, 2024