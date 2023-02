Un recluso apodado "El Araña" intentó escapar de una cárcel boliviana disfrazado de oveja. Su curioso plan no funcionó y fue capturado en las cercanías del recinto. En buenas cuentas, salió "trasquilado".

Un recluso de la cárcel de San Pedro de Chonchocoro en Bolivia, intentó escapar del recinto disfrazado de oveja.

Aunque insólito, el hecho es 100% verdadero. Se trata de José Luis Callisaya Diaz (35), conocido como “El Araña”. El hombre cumple una pena de 15 años de prisión tras ser condenado por homicidio.

Según el diario ecuatoriano El Universo, autoridades bolivianas señalaron que el sujeto vestía un pantalón azul oscuro y sobre su espalda, la piel de una oveja, cuando fue descubierto en su intento de fuga.

Todo esto ocurrió a principios de febrero, sin embargo, no fue hasta esta semana que comenzó a viralizarse en redes. Es más, a raíz de la curiosa situación, medios internacionales tacharon a Callisaya como “un lobo vestido de oveja”.

#ATBDigital "El Araña" se disfrazó con cuero de oveja para tratar de escapar de la cárcel de #Chonchocoro. José Luis Callisaya Díaz aprovechó las inclemencias del tiempo para intentar darse a la #fuga por uno de los muros del perímetro externo del penal y fue #recapturado. pic.twitter.com/Vt73Mf3Wgp — ATB (@ATBDigital) February 5, 2023

Escape de la cárcel disfrazado de oveja

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, precisó que el recluso “aprovechó las inclemencias del tiempo para intentar darse a la fuga por uno de los muros del perímetro externo del penal”.

Sin embargo, el escape no llegó a puerto, de hecho, “El Araña” no pudo avanzar mucho. Según el medio boliviano La Patria, fue encontrado mientras intentaba camuflarse entre la paja de la región altiplánica. Su disfraz no le funcionó.

Así las cosas, desde el centro penitenciario informaron que el hombre “enfrentará las sanciones disciplinarias y acciones legales por intento de fuga”.

Medios internacionales puntualizan que no es el primer conflicto de seguridad que enfrenta el recinto. Otro caso fue protagonizado por un reo brasileño que mató a uno de los guardias que lo custodiaba cuando era trasladado a un hospital por control médico. Posteriormente, fue recapturado.